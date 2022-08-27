BIST 3.146
DOLAR 18,16
EURO 18,10
ALTIN 1.015,90
HABER /  GÜNCEL

Bakan Muş tarihe geçen operasyonu duyurdu! Türkiye'de yakalanan en yüksek miktar

Bakan Muş tarihe geçen operasyonu duyurdu! Türkiye'de yakalanan en yüksek miktar

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynerde 12,3 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Abone ol

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı bir uyuşturucu operasyonuna imza attığını duyurdu.

2 ton 91 kg ele geçirildi

Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul Ambarlı Limanı'nda 2 ton 91 kilogram ağırlığında, 12,3 milyon adet captagon hap ele geçirildiğini açıkladı.

Ele geçirilen miktarın bugüne kadar Türkiye'de yakalanan en yüksek captagon miktarı olduğunu vurgulayan Bakan Muş, kaçakçılığın organizatörü olduğu düşünülen yabancı uyruklu şüphelinin de havalimanında yakalandığı belirtti.

Muş, Twitter hesabından, Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan uyuşturucu yakalamasına ilişkin bilgi verdi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin bugün tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza attığını aktaran Muş, "İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynere yapılan operasyonda 2 ton 91 kilogram ağırlığında, 12,3 milyon adet captagon hap ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığının organizatörü olduğundan şüphelenilen yabancı uyruklu şahıs yurtdışına kaçmak isterken havalimanında yakalandı. Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek captagon yakalamasında görev alan Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Koca: Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek
Bakan Koca: Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik mesajı
Liverpool ilk galibiyetini 9 golle aldı!
Liverpool ilk galibiyetini 9 golle aldı!
Uğurcan Çakır'dan derbi öncesi kötü haber
Uğurcan Çakır'dan derbi öncesi kötü haber
Canan Karatay'ın yasak listesi belli oldu Ağzınıza bile sürmeyin
Canan Karatay'ın yasak listesi belli oldu Ağzınıza bile sürmeyin
Sancaktepe'de korkunç olay! Komiseri silahla öldürdü
Sancaktepe'de korkunç olay! Komiseri silahla öldürdü
Almanya'da enerji tasarrufu adımları hayata geçiriliyor! Merdivenler durdu
Almanya'da enerji tasarrufu adımları hayata geçiriliyor! Merdivenler durdu
Emmanuel Macron Cezayir'de protesto edildi
Emmanuel Macron Cezayir'de protesto edildi
Yemeklerden eksik olmayan soğanın gerçeklerini duyunca kendinizden geçebilirsiniz
Yemeklerden eksik olmayan soğanın gerçeklerini duyunca kendinizden geçebilirsiniz
İçecekleri sıcak içiyorsanız dikkat! Telafisi mümkün olmayan hasarlara yol açabilirsiniz
İçecekleri sıcak içiyorsanız dikkat! Telafisi mümkün olmayan hasarlara yol açabilirsiniz