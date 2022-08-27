Bakan Muş tarihe geçen operasyonu duyurdu! Türkiye'de yakalanan en yüksek miktar

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynerde 12,3 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı bir uyuşturucu operasyonuna imza attığını duyurdu.

2 ton 91 kg ele geçirildi

Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul Ambarlı Limanı'nda 2 ton 91 kilogram ağırlığında, 12,3 milyon adet captagon hap ele geçirildiğini açıkladı.

Ele geçirilen miktarın bugüne kadar Türkiye'de yakalanan en yüksek captagon miktarı olduğunu vurgulayan Bakan Muş, kaçakçılığın organizatörü olduğu düşünülen yabancı uyruklu şüphelinin de havalimanında yakalandığı belirtti.

Muş, Twitter hesabından, Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan uyuşturucu yakalamasına ilişkin bilgi verdi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin bugün tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza attığını aktaran Muş, "İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynere yapılan operasyonda 2 ton 91 kilogram ağırlığında, 12,3 milyon adet captagon hap ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığının organizatörü olduğundan şüphelenilen yabancı uyruklu şahıs yurtdışına kaçmak isterken havalimanında yakalandı. Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek captagon yakalamasında görev alan Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.