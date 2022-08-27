BIST 3.146
DOLAR 18,16
EURO 18,10
ALTIN 1.015,90
HABER /  DÜNYA

Libya karıştı! BM, Türkiye, ABD ve İngiltere'den açıklama: Derhal durdurun

Libya karıştı! BM, Türkiye, ABD ve İngiltere'den açıklama: Derhal durdurun

Libya'nın başkenti Trablus’ta faaliyet gösteren iki grup arasında başlayan çatışmalara ilişkin BM, ABD ve İngiltere'den peş peşe açıklama geldi. Türkiye'den de yapılan açıklamada çatışmaları "Derhal durdurun" çağrısı yapıldı.

Abone ol

Libya'nın başkenti Trablus’ta bu sabah ülkenin batısında faaliyet gösteren iki grup arasında başlayan çatışmalar şiddetlenerek sürüyor.

Başkentin Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde başlayan çatışmalar, ilerleyen saatlerde Cumhuriyet Caddesi ve Dahra gibi kentin merkezi bölgelerine de sıçradı.

Çatışmalar nedeniyle Libya Eğitim Bakanlığı lise bitirme imtihanlarını iptal ettiğini açıkladı. Libya Hava Yolu Şirketi Libyan Wings ise Türkiye ve Tunus seferlerini geçici olarak durdurdu.

Türkiye: Çatışmaları derhal durdurun

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Libya'da devam eden ve sivillerin de ölümüne neden olan çatışmaların büyük bir endişeyle takip edildiği belirtildi.

Sahada büyük çabalarla tesis edilen sükunetin korunmasının, Libya'nın güvenliği, istikrarı ve geleceği bakımından kritik önem taşıdığının belirtildiği açıklamada, "Tarafları, bunun idrakiyle hareket etmeye, itidal ve sağduyuya davet ediyor; çatışmaları derhal durdurmaya çağırıyoruz" denildi.

Bölgedeki şiddet artışının, Libya halkının kalıcı barış ve istikrara kavuşma azmini ve başta seçimlerin düzenlenmesi olmak üzere siyasi sürecin ilerletilmesi vizyonunu da riske attığı vurgulandı.

"Barış ve istikrarın tesisi için her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz"

Tarafların, silahlarını susturmaya ve sorunlarını barışçıl yollarla çözüme kavuşturmaya çağrıldığı açıklamada şu sözler yer aldı:

"Türkiye, Libya'nın kalıcı istikrar, refah ve güvenliği için, Libya halkının da arzu ve beklentileri çerçevesinde, adil, hür ve ülke sathında seçimlerin bir an önce yapılmasını elzem görmektedir. Bu bağlamda, BM kolaylaştırıcılığında hukuki altyapı çalışmalarının süratle tamamlanması gerekmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Libyalı kardeşlerimizin yanında durarak, kalıcı barış ve istikrarın tesisi için her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz."

BM: Saldırı eylemlerini derhal durdurun

UNSMIL'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, silahlı çatışmaların sivil kayıplara yol açtığı ve hastaneler de dahil olmak üzere, sivil tesislere zarar verdiği belirtildi.

BM Misyonu, Trablus'taki çatışmalar karşısındaki derin endişesini ifade ettiği açıklamasında, saldırı eylemlerinin derhal durdurulması çağrısında bulundu. Açıklamada, tüm taraflara uluslararası insan hakları ve hukuku kapsamındaki sivilleri ve sivil tesisleri koruma yükümlülükleri hatırlatıldı.

ABD: çatışmalar endişe verici

Öte yandan ABD'nin Trablus Büyükelçiliği de çatışmalar karşısındaki endişesini ifade etti.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Trablus'taki şiddetli çatışmalara, sivil kayıpları ile maddi hasarlara ilişkin haberler karşısında derin endişe duydukları aktarıldı. Açıklamada, barışçıl diyalog çağrısında Libya halkının yanında oldukları kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Karagümrük, sahasında MKE Ankaragücü'nü mağlup etti
Fatih Karagümrük, sahasında MKE Ankaragücü'nü mağlup etti
ABD'nin Gülşen açıklamasına AK Parti'den jet cevap
ABD'nin Gülşen açıklamasına AK Parti'den jet cevap
Galatasaray Cicaldau'yu Al İttihad Kalba'ya kiraladı
Galatasaray Cicaldau'yu Al İttihad Kalba'ya kiraladı
Bakan Muş tarihe geçen operasyonu duyurdu! Türkiye'de yakalanan en yüksek miktar
Bakan Muş tarihe geçen operasyonu duyurdu! Türkiye'de yakalanan en yüksek miktar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik mesajı
Laçın’da 30 yıl sonra ezan okundu
Laçın’da 30 yıl sonra ezan okundu
Liverpool ilk galibiyetini 9 golle aldı!
Liverpool ilk galibiyetini 9 golle aldı!
Uğurcan Çakır'dan derbi öncesi kötü haber
Uğurcan Çakır'dan derbi öncesi kötü haber
Resmi tatillerde 1 saat bile çalışana tam gün mesai! Yargıtay'dan emsal karar
Resmi tatillerde 1 saat bile çalışana tam gün mesai! Yargıtay'dan emsal karar
Canan Karatay'ın yasak listesi belli oldu Ağzınıza bile sürmeyin
Canan Karatay'ın yasak listesi belli oldu Ağzınıza bile sürmeyin