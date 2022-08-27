Libya karıştı! BM, Türkiye, ABD ve İngiltere'den açıklama: Derhal durdurun

Libya'nın başkenti Trablus’ta faaliyet gösteren iki grup arasında başlayan çatışmalara ilişkin BM, ABD ve İngiltere'den peş peşe açıklama geldi. Türkiye'den de yapılan açıklamada çatışmaları "Derhal durdurun" çağrısı yapıldı.

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Libya'nın başkenti Trablus’ta bu sabah ülkenin batısında faaliyet gösteren iki grup arasında başlayan çatışmalar şiddetlenerek sürüyor.

Başkentin Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde başlayan çatışmalar, ilerleyen saatlerde Cumhuriyet Caddesi ve Dahra gibi kentin merkezi bölgelerine de sıçradı.

Çatışmalar nedeniyle Libya Eğitim Bakanlığı lise bitirme imtihanlarını iptal ettiğini açıkladı. Libya Hava Yolu Şirketi Libyan Wings ise Türkiye ve Tunus seferlerini geçici olarak durdurdu.

Türkiye: Çatışmaları derhal durdurun

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Libya'da devam eden ve sivillerin de ölümüne neden olan çatışmaların büyük bir endişeyle takip edildiği belirtildi.

Sahada büyük çabalarla tesis edilen sükunetin korunmasının, Libya'nın güvenliği, istikrarı ve geleceği bakımından kritik önem taşıdığının belirtildiği açıklamada, "Tarafları, bunun idrakiyle hareket etmeye, itidal ve sağduyuya davet ediyor; çatışmaları derhal durdurmaya çağırıyoruz" denildi.

Bölgedeki şiddet artışının, Libya halkının kalıcı barış ve istikrara kavuşma azmini ve başta seçimlerin düzenlenmesi olmak üzere siyasi sürecin ilerletilmesi vizyonunu da riske attığı vurgulandı.

"Barış ve istikrarın tesisi için her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz"

Tarafların, silahlarını susturmaya ve sorunlarını barışçıl yollarla çözüme kavuşturmaya çağrıldığı açıklamada şu sözler yer aldı:

"Türkiye, Libya'nın kalıcı istikrar, refah ve güvenliği için, Libya halkının da arzu ve beklentileri çerçevesinde, adil, hür ve ülke sathında seçimlerin bir an önce yapılmasını elzem görmektedir. Bu bağlamda, BM kolaylaştırıcılığında hukuki altyapı çalışmalarının süratle tamamlanması gerekmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Libyalı kardeşlerimizin yanında durarak, kalıcı barış ve istikrarın tesisi için her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz."

BM: Saldırı eylemlerini derhal durdurun

UNSMIL'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, silahlı çatışmaların sivil kayıplara yol açtığı ve hastaneler de dahil olmak üzere, sivil tesislere zarar verdiği belirtildi.

BM Misyonu, Trablus'taki çatışmalar karşısındaki derin endişesini ifade ettiği açıklamasında, saldırı eylemlerinin derhal durdurulması çağrısında bulundu. Açıklamada, tüm taraflara uluslararası insan hakları ve hukuku kapsamındaki sivilleri ve sivil tesisleri koruma yükümlülükleri hatırlatıldı.

ABD: çatışmalar endişe verici

Öte yandan ABD'nin Trablus Büyükelçiliği de çatışmalar karşısındaki endişesini ifade etti.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Trablus'taki şiddetli çatışmalara, sivil kayıpları ile maddi hasarlara ilişkin haberler karşısında derin endişe duydukları aktarıldı. Açıklamada, barışçıl diyalog çağrısında Libya halkının yanında oldukları kaydedildi.