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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pastane ziyareti vatandaşları şaşırttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pastane ziyareti vatandaşları şaşırttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki çalışmalarının ardından Beylerbeyi Mahallesi'ndeki bir pastaneye gitti. Burada bir süre oturan Erdoğan, çay ve kahve ikramı eşliğinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Mahallesi'ndeki bir pastanede vatandaşlarla sohbet etti.
Vahdettin Köşkü'ndeki çalışmalarının ardından Beylerbeyi Mahallesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir pastaneye girdi.

Bir vatandaşın yakınıyla konuştu

Burada bir süre oturan, çay ve kahve ikramı eşliğinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bir vatandaşın yakınıyla telefonda konuştu. Yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra pastaneden ayrıldı.

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