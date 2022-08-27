Magazin dünyasına bomba gibi düşen iddia! Ebru Gündeş Iraklı sevgilisi ile evlendi
Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Ebru Gündeş ile ilgili olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Ebru Gündeş ile Iraklı Rassan Khashnaw, sessiz sedasız Dubai'de evlendi.
Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarının gölgesinde boşanan ve son dönemlerde kendisinden 19 yaş küçük Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı öne sürülen şarkıcı Ebru Gündeş'ten, magazin gündemine bomba gibi düşen bir haber geldi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw'un sessiz sedasız evlendiği iddia edildi. Çiftin Dubai'ye yerleşme kararı aldığı da gelen bilgiler arasında.
Gündeş'in, Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.
Hatta iş insanı Ebru Gündeş'in sahne aldığı bir mekanın en ön masasından her hafta yer yaparak aşkını izlemeye gittiği konuşulmuştu.
Ebru Gündeş'in evlendiği iddia edildi
Son olarak Ebru Gündeş ve 19 yaş küçük sevgilisi hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
Sevgilisi ile Dubai'de gizli gizli görüşen Gündeş'in, Khoshnaw ile Dubai'de evlendiği iddia edildi.
Gündeş'in kızı Alara için okul baktığı ve Dubai'ye yerleşeceği de öğrenildi.
İddialara göre Gündeş, sadece konser olduğu zamanlarda Türkiye'ye gelecek.
Ayrıca Ebru Gündeş'in, Dubai'ye yerleşme konusunda hiç tereddüt yaşamadığı da öne sürüldü.