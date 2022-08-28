İngiltere Maliye Bakanı Zahawi'den doğalgaz ve elektrik faturaları itirafı

İngiltere Maliye Bakanı Nadhim Zahawi, bu kış yoksulların yanı sıra ortalamaya yakın geliri olan insanların da elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemek için yardıma muhtaç kalabileceklerini söyledi.

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Cuma günü ülkenin enerji piyasası düzenleme kurulu, şirketlerin Ekim itibarıyla bireysel kullanıcılara kesebileceği yıllık faturaların üst limitini yüzde 80 artırarak 3.549 sterline (yaklaşık 75 bin TL) çıkarmıştı.

Daily Telegraph gazetesine konuşan Zahawi, yıllık geliri 45 bin sterlin (960 bin TL) olanların bile yardıma muhtaç kalabileceğini belirtti.

Zahawi, Hazine’nin hanelere yardım etmek için tüm seçenekleri incelediğini belirtti ve ülkedeki durumu “2 yıl sürebilecek bir ulusal ekonomik olağanüstü hal” olarak niteledi.

Başbakanlık için yarışan Liz Truss ve Rishi Sunak, seçilmeleri durumunda halka verilecek desteği artıracaklarını söylese de net bir plan açıklamadı.

Çevre Bakanı George Eustice, adayların henüz net bir plan açıklamamasının doğru olduğunu, göreve başladıktan sonra tüm seçenekleri inceleyip ona göre karar vereceklerini söyledi.

İngiltere’de şu ana kadar tüm hanelere 400 sterlin, yoksul hanelere de buna ek olarak 650 sterlinlik bir destek açıklanmıştı.

Uzmanlar ve bu alanda çalışan yardım kuruluşları, faturalardaki artışın etkilerinin felaket boyutuna varacağını ve hükümetin yardım etmemesi durumunda insanların hayatlarının riske gireceğini söylüyor.

Bakan Zahawi, yeni başbakan göreve başladığında ona sunmak üzere planların hazırlandığını, bu planlar arasında enerji şirketlerinin artan maliyetleri tüketicilere yansıtmaması için bu şirketlere büyük miktarlarda kredi verilmesinin de olduğunu söyledi; bireylerin yanı sıra küçük işletmelere de çeşitli destekler verilebileceğini ekledi.

Bazı uzmanlar, Cuma günü 3.549 sterline çıkan üst sınırın bahar aylarında 6 bin sterlini aşacak şekilde güncellenebileceği uyarısında bulunuyor.

Muhalefet ise hükümeti halka yeterince destek vermemekle suçluyor.

İngiltere'de artan enerji fiyatlarından önce de, gıda enflasyonu pek çok hanenin geçimini zorlaştırmıştı.