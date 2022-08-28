Sinop’ta iki gündür haber alınamayan mühendis ölü bulundu

SİNOP’un Ayancık ilçesinde iki gündür haber alınamayan mühendis evinde ölü bulundu.

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Sinop’un Ayancık ilçesinde şantiye şefi olarak çalışan mühendis Fuat Uygun’dan (42) iki gündür haber alamayan yakınları durumu polise haber verdi. İlçeye bağlı Cevizli Mahallesi üzerindeki ikametinde ekipler tarafından yapılan incelemede Uygun yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Uygun’un hayatını kaybettiğini bildirdi, cansız bedeni sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Uygun’un yalnız olduğu sırada kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilirken esas ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu belli olacak.