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Beyoğlu’nda 4 katlı metruk bina çöktü! Park halindeki araç molozların altında kaldı

Beyoğlu’nda 4 katlı metruk bina çöktü! Park halindeki araç molozların altında kaldı

İSTANBUL Beyoğlu’nda 4 katlı metruk binanın duvarı sokağa çöktü. Park halindeki ticari araç çöken duvarın altında kalırken, kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi çalışma yaptı.

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Olay, Beyoğlu Çukur Mahallesi Kadın Çıkmazı Sokak’ta saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı metruk binanın bir kısmı daha önceden yıkılmıştı. Binanın yıkılmayan ve diğer binalara yapışık duvarı sokağa çöktü.

Park halindeki araç molozların altında kaldı

Park halindeki 34 DOS 783 plakalı ticari araç sokağa çöken molozların altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Tehlike oluşturan kısımlar ise itfaiye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

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