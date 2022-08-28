Erzurumspor-Samsunspor maçında inanılmaz pozisyon izleyenler gözlerine inanamadı

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Erzurumspor-Samsunspor maçında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Mücadelenin 50. dakikasında Erzurumspor'un golcüsü Eren Tozlu Samsunspor ceza sahası içinde ayağının boşa çıkması sonucu yerde kalırken, karşılaşmanın hakemi Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi. VAR ise herhangi bir müdahalede bulunmadı.

Abone ol

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 3. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 3. haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Erzurumspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. 2-2 berabere sonuçlanan karşılaşmada 2 kez penaltı kararı çıkarken ev sahibi ekip Erzurumspor mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Öte yandan karşılaşmanın 50. dakikasında Samsunspor ceza sahası Eren Tozlu şut çekmek istediği esnada bir anda yerde kaldı.

Hakemin tam önünde oldu

Karşılaşmanın hakemi Emre Kargın, Tozlu'nun Samsunsporlu Celil Yüksel'in müdahalesi sonrası yerde kaldığına hükmetti ve penaltı noktasını gösterdi.

Verilen penaltı kararı sonrası topun başına geçen Olanare skoru 2-2'ye getirirken, Emre Kargın'ın bu kararı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Görüntüler TRTSPOR'dan alınmıştır.