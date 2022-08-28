BIST 3.146
DOLAR 18,16
EURO 18,10
ALTIN 1.015,90
HABER /  SPOR

Erzurumspor-Samsunspor maçında inanılmaz pozisyon izleyenler gözlerine inanamadı

Erzurumspor-Samsunspor maçında inanılmaz pozisyon izleyenler gözlerine inanamadı

Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Erzurumspor-Samsunspor maçında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Mücadelenin 50. dakikasında Erzurumspor'un golcüsü Eren Tozlu Samsunspor ceza sahası içinde ayağının boşa çıkması sonucu yerde kalırken, karşılaşmanın hakemi Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi. VAR ise herhangi bir müdahalede bulunmadı.

Abone ol

Spor Toto 1. Lig'de heyecan 3. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 3. haftanın dikkat çeken karşılaşmasında Erzurumspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. 2-2 berabere sonuçlanan karşılaşmada 2 kez penaltı kararı çıkarken ev sahibi ekip Erzurumspor mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Öte yandan karşılaşmanın 50. dakikasında Samsunspor ceza sahası Eren Tozlu şut çekmek istediği esnada bir anda yerde kaldı.

Hakemin tam önünde oldu

Karşılaşmanın hakemi Emre Kargın, Tozlu'nun Samsunsporlu Celil Yüksel'in müdahalesi sonrası yerde kaldığına hükmetti ve penaltı noktasını gösterdi.

Verilen penaltı kararı sonrası topun başına geçen Olanare skoru 2-2'ye getirirken, Emre Kargın'ın bu kararı sosyal medyada tepkilere neden oldu. 

Görüntüler TRTSPOR'dan alınmıştır.

ÖNCEKİ HABERLER
Çalkantılı aşıklar Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu yine ayrıldı! Bu defa ayrılık nedenleri bambaşka çıktı
Çalkantılı aşıklar Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu yine ayrıldı! Bu defa ayrılık nedenleri bambaşka çıktı
Kılıçdaroğlu'nun 'muhtarlara yardımcı personel vereceğim' vaadine Bakan Varank'tan tepki
Kılıçdaroğlu'nun 'muhtarlara yardımcı personel vereceğim' vaadine Bakan Varank'tan tepki
İngiltere Maliye Bakanı Zahawi'den doğalgaz ve elektrik faturaları itirafı
İngiltere Maliye Bakanı Zahawi'den doğalgaz ve elektrik faturaları itirafı
Tarlasına geldiğinde gördü ağaca iple bağlamış! Çok duygulandı: Helal olsun!
Tarlasına geldiğinde gördü ağaca iple bağlamış! Çok duygulandı: Helal olsun!
Beyoğlu’nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü! Park halindeki araç molozların altında kaldı
Beyoğlu’nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü! Park halindeki araç molozların altında kaldı
Sinop’ta iki gündür haber alınamayan mühendis ölü bulundu
Sinop’ta iki gündür haber alınamayan mühendis ölü bulundu
Ankara'da akıllara durgunluk veren olay! Evinde tadilat yaparken öldü
Ankara'da akıllara durgunluk veren olay! Evinde tadilat yaparken öldü
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin büyük acısı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin büyük acısı
Hatay'da yolcu otobüsü kazası: 3'ü ağır 40 yaralı
Hatay'da yolcu otobüsü kazası: 3'ü ağır 40 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pastane ziyareti vatandaşları şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pastane ziyareti vatandaşları şaşırttı