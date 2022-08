Çalkantılı aşıklar Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu yine ayrıldı! Bu defa ayrılık nedenleri bambaşka çıktı

Ünlü oyuncu Berk Atan ve fenomen sevgilisi Selin Yağcıoğlu çalkantılı aşklarıyla yine gündemlerden düşmüyor. Sürekli bir dargın bir barışık gezen çift yine ayrıldı. Bu defa nedeni herkesi hayrete düşürdü.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde 'Taner' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Berk Atan 2021 yılında aşk yaşamaya başladığı 29 yaşındaki sosyal medya fenomeni sevgilisi Selin Yağcıoğlu magazin dünyasının en gözde isimlerinden.

Ayrılığa dayanamamışlardı

Yaklaşık 2 yıla yakındır ilişki yaşayan ünlü çift bir dargın bir barışık halleriyle gündemlerden düşmüyor. Geçtiğimiz mayıs ayında bir yıllık ilişkilerini noktaladıklarını açıklayan çift ayrılığa dayanamamış ve tekrar barışmıştı.

Ayrılığın acısını çıkarmışlardı

İlişkilerine bir şans daha veren çalkantılı aşıklar ayrılığın acısını Çeşme'de tatil yaparak çıkartmıştı. Birlikte deni, kum ve güneşin tadını çıkartan ikiliden Berk Atan aşka gelerek sevgilisinin alnından öpmüştü ve uzun süre bu hareketiyle gündem olmuştu.

Mutlu tatil hallerine nazar değen ünlü çiftten kötü haber geldi. İlişkilerine ikinci şansı veren oyuncu Berk Atan ve fenomen sevgilisi Selin Yağcıoğlu tekrardan ayrıldı.

Bu defa nedeni şaşırttı

Daha önce birden kez ayrılıp barışan çiftin bu haberi gündeme bomba gibi düştü çiftin ayrılık nedeni ise herkesi şaşırttı. Ünlü çiftin kıskançlık sebebiyle ayrıldığı iddia edildi. Çiftten henüz net bir açıklama gelmezken tekrardan ne zaman barışacakları merak konusu oldu.

Berk Atan kimdir?

26 Eylül 1991 tarihinde İzmir'de doğan Berk Atan anne tarafından Boşnaktır. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümü mezunu olan ünlü isim Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde okumaktadır.

Genç yaşlarından beri modellik yapan Berk Atan 2011 yılında Best Model of Turkey'de "Gelecek Vaat Eden" manken seçilirken 2012 yılında yapılan yarışmada ise 2012'nin Best Model of Turkey'i seçildi. Atan oyunculuk kariyerine ilk olarak 'Her şey Yolunda Merkez' dizisi ile başlamıştır. Güneşin Kızları dizisi ile adını Türkiye'ye duyuran ünlü oyuncu şimdilerde Gönül Dağı dizisinde rol almaktadır.