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Mahkum dizisinin Büge'si Melike İpek Yalova yatakta uzanıp verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı!

Mahkum dizisinin Büge'si Melike İpek Yalova yatakta uzanıp verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile adını duyuran ünlü oyuncu Melike İpek Yalova güzelliğiyle herkesi büyülüyor. Ünlü oyuncu yatakta mini elbisesiyle verdiği pozlarla herkesi büyüledi.

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2011 yılında yayınlanma ve yayınlandığı döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Prenses Izabella' karakteri ile oyunculuk kariyerine başlayan ünlü oyuncu Melike İpek Yalova verdiği pozlarla herkesi büyüledi.

Şimdilerde Mahkum dizisinde hayat verdiği 'Büge' karakteriyle başrol oynayan, eski devlet bakanı Yüksel Yalova'nın kızı Melike Yalova başarılı oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıylada adından söz ettiriyor.

Ağızları açık bıraktı

Sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında olan Melike İpek Yalova Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile adını duyurmuştu. Son zamanların popüler oyuncularından olan Yalova sosyal medya hesabından yatarak verdiği pozlarla ağızları açık bıraktı.

Güzel gözleriyle ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu Türkiye'nin ikinci Türkan Şoray'ı olarak adlandırılıyor. Ünlü oyuncunun instagram hesabından mini elbisesiyle yatarak verdiği pozlar magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Binlerce beğeni aldı

Ünlü oyuncu 734 bin takipçisi bulunan İnstagram hesabından paylaştığı pozlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Yalova'ya takipçileri tarafından 'Bu kadar güzellik olmaz', 'Kuğu gibisin' yorumları yapıldı.

Melike İpek Yalova kimdir?

29 nisan 1984 yılında İstanbul'da doğan Melike İpek Yalova eski devlet bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün ardından, Roma’da, La Sapienza Universitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi master yapan Melike İpek Yalova oyunculuk kariyerine 'Muhteşem Yüzyıl' dizisi ile başladı. 

Türkan Şoray'a benzerliğiyle dikkat çeken ünlü isim daha sonra Bir Zamanlar Çukurova dizisinde oyunculuğuyla adını tüm Türkiye'ye duyurmuştu. 38 yaşındaki oyuncu şimdilerde Mahkum adlı dizide başrol oynuyor.

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