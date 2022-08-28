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Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun İstanbul Boğazı'na bakan kaçak villa inşaatı yıkılıyor

Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu'nun İstanbul Boğazı'na bakan kaçak villa inşaatı yıkılıyor

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü,; Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun, Sarıyer Tarabya'da boğaza nazır villasındaki kaçak inşaatı mühürledi. Mahiroğlu'nun kaçak inşaatının yıkımına başlandı.

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Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun, Boğaziçi Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi sınırları içerisinde yer alan villasında kaçak inşaat yaptığı basına yansıdı.

Boğaziçi İmar Müdürlüğü işlem yapmadı iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Boğaziçi İmar Müdürlüğü, kaçak inşaat hakkında işlem yapmadığı iddia edildi.

Bunun üzerine İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü harekete geçti. Söz konusu taşınmazın Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanı dahilinde Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde bulunduğu tespit edildi.

Müdürlük, Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve Sarıyer Kaymakamlığı'na söz konusu parsel hakkında şikayet başvurularına ilişkin gerekli inceleme, iş ve işlemlerin ivedilikle yapılarak neticesinden kendisine verilmesini talep etti.

Mühürlendi kaçak inşaatın yıkımına başlandı

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Cafer Mahiroğlu'nun villasında kaçak inşaat yapıldığını tespit etti.

Sabah'ın haberine göre Müdürlük, İstanbul Valiliği'nin oluruyla 16 Ağustos'ta Cafer Mahiroğlu'nun kaçak inşaatı mühürledi. Mühürleme işleminin ardından Cafer Mahiroğlu'nun kaçak inşaatının yıkımına başlandı.

SABAH gazetesi, 16 Ağustos'ta Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, izin almadan çivi bile çakılamayan Boğaziçi öngörünümünde yer alan villasına kaçak kat yaptırdığını okuyucularına aktarmıştı.

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