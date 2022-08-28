Eşinizin sizi anlamadığını düşünüyorsanız bu yöntemler sayesinde evliliğiniz kurtulacak

İlişkilerde empati duygusu çok önemlidir. Her ilişkide çok önemlidir ama evlilik yaptığınız kişiyle aranızdaki iletişimin kuvvetli ve anlaşılabilir olması daha önemlidir. Eşinizin empati yapamadığını, sizi anlaadığını düşünüyorsanız ve kendinize bir çözüm yolu arıyorsanız size iyi bir haberimiz var, buldunuz... Bakın bu çözümler, nerelerden geçiyor...

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Her evlilikte tartışmalar olur, olmuyorsa bir problem var demektir. Fakat eşinizin sizi anlamadığını ve duygular konusunda bencil davrandığını düşünüyorsanız o zaman daha ciddi bir problem var demektir. Sizin ruh halinizi, düşüncelerinizi, duyguslarınızı önemsemiyor ve sadece kendi üzülüyor, kendi öfkelenebiliyor, kendi canı sıkkın olabiliyormuş gibi davranıyorsa bu pek de sağlıklı bir evlilik değil demektir. Empatiden yoksun insanlar, size ne yaşattığını önemsemeden kırıcı olabilirler. Hakkınızı yiyebilir, arkanızdan konuşabilir, her adımını sizi düşünmeden atabilirler. Size karşı daha duygusuz ve acımasız davranabilirler. Empati yapamayan insan tehlikelidir. Çünkü ona ne yaparsanız yapın, kendini sizin yerine koyamayacağını bilirsiniz. Ama bunun çözümü yok değil. Sizler için derlediğimiz bu yazıda, sizi anlamadığını düşündüğünüz eşinize neler yapmanız gerektiğini anlattık. Gelin beraber bakalım...

Mesajlarınızı net bir şekilde belli edin

Aniden karamsarlaştığını zamanlarda partnerinizin, sizin nasıl hissettiğinizi tahmin etmesini beklemek yerine, onunla sakin bir biçimde iletişim kurabilirsiniz. Siz duygularınızla meşgulken, eşiniz da o esnada başka bir sorunla mücadele ediyor olabilir. Ağlayıp sızlamak yerine, kelimeleri küçümsemeden onlara ne yaşadığınızı anlatın.

Kendinizle empati kurun

Eğer biraz öz eleştiri yaparsanız, eşinizin empati duyamamasıyla baş edebilirsiniz. Nasıl hissettiğiniz konusunda savunmasız olun çünkü bazen karşılık veremediğimiz zaman yanımızdaki kişiden çok şey bekleriz. Acınız ve ıstırabınız konusunda dürüst olarak ilk önce siz kendinize gerekli şefkati gösterin. Kendinizi eşiniz veya arkadaşınız olarak görün ve işinizi daha da kolaylaştırın. Başkaları sizin yaşadığınızı yaşasaydı yardımlarına koşardınız, değil mi? Öyleyse neden eşinizin, dostunuzun bunu yapmasını beklemek yerine kendinize yardım etmeyesiniz?

Ona destek olun

Eşler birbirlerine yardımcı olmazsa ilişkinin özü nedir? Bir ilişkide empatiden yoksunluk varsa, karşınızdaki kişiye başkalarıyla nasıl empati kuracaklarını öğreterek bu etkiyi azaltabilirsiniz. Örneğin, bir kişinin yanından geçtiğinizde ve onu selamladığınızda, eşinize “Sence kendini nasıl hissetti?” diye sorabilirsiniz. Yavaş yavaş ve zamanla, eşinizin insanların duygularını düşünmeye başladığını göreceksiniz. Ayrıca yaşadığı çeşitli ruh halleri esnasında yanında gidip, onu anladığınızı belli edin. Üzgün olduğunda, mutlu, öfkeli ve herhangi diğer duyguları yaşadığı anlarda onun yanında olun ve onu anladığınızı anlamasına izin verin. Böylelikle empati duyulduğunda kendini iyi hissetmesi için ona alan tanımış olacaksınız ki o da bunu tadıp, aynısını size uygulayabilecek.