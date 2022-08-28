Baş ağrısıyla uyanıyorsanız bu yöntemleri mutlaka denemeniz gerekiyor! Sakın es geçmeyin

Her sabah uyandığınızda baş ağrısı çekme sorunu toplumda çoğu kişide görülen bir rahatsızlıktır. Bu sorunu çözmek ve altında yatan nedeni bulmak için acele etmelisiniz. Eğer ki baş ağrınız bruksizmden dolayı gerçekleşiyorsa, evde uygulayabileceğiniz bu yöntemler ile bu ağrılarınızı kısa sürede dindirebilirsiniz.

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Sabah kalkınca yaşadığınız baş ağrısına bir son demeye hazır olun! Bunun için yapmanız gerekenler çok basit... Bruksizm hastalığı, kişilerin bilinçsizce dişlerini sıkmasına yol açıyor. Özellikle gece uykularında gerçekleşen diş sıkmak, gıcırdatmak sabahları aşırı rahatsızlık veren ağrılara sebep oluyor. Bruksizmin tedavi edilmemesi durumunda dişlerde hasar, çene bozuklukları ve uyku problemleri görülebilir.

Diş hekimleri, bireylerde bruksizm (diş sıkma) olduğunu kanaat getirirse ve tespit ederse, bireyin genel diş sağlığı, kullandığı ilaçlar, günlük rutinleri ve uyku alışkanlıkları hakkında sorular sorarak diş sıkmanın nedenini anlamaya çalışıyor ve en uygun tedavi yöntemini uygulamaya başlıyor. Bruksizm şikayetleriniz varsa ve bu rahatsızlığınızı evde azaltmak istiyorsanız, aşağıda bulunan yöntemleri deneyebilirsiniz.

Burundan nefes alın

Burundan nefes almak doğru olan nefes alma stilidir ve tavsiye edilir. Ağızdan nefes almak, solunum yollarına giren hava filtrelenmediğinden ve ısıtılmadığından hasar görme olasılığını artırır. Diyelim ki gün boyunca burundan nefes aldınız. Bu durumda çene gevşemiş ve olması gereken pozisyona oldukça yakın bir pozisyonda olacağı için, isteyerek dişlerinizi sıkma ihtimalinizi oldukça azaltmış olursunuz. Burundan nefes almaya kolaylıkla alışabilmek için birkaç basit yöntem vardır. En basitlerinden biri burnunuzdan bilinçli bir şekilde nefes almak ve mümkün olduğu kadar nefesi tutmaya çalışmaktır. Bu işlemi tekrar ettikçe, birkaç gün içinde alışkanlık üzerindeki kontrolünüzü geliştirdiğinizi fark edeceksiniz.

Çeneyi gevşetin

Çiğneme işlemini gerçekleştiren güçlü kaslar aşırı kasılan ve gıcırdatmaya sebep olan kaslardır. Bu da doğal olarak çene kemiklerinde kenetlenmeye ve baskı oluşmasına sebebiyet verir. Eğer bu dokuları olabildiğince rahatlatabilirseniz, diş kemerlerinize yapılan baskı azalacaktır. Çenenizi sıkmanız, sabahtan akşama kadar hafiflemeyen baş ağrısına sebep olabilir.

Duruşunuzu düzeltin

Omurga kemikleriniz, düzgün şekilde pozisyon almıyorsa, yani duruş bozukluğunuz varsa omurlarınızdan kafanıza çıkan sinirler bundan olumsuz şekilde etkilenecek ve baş ağrınıza sebep olacaktır.

Stresten uzak durun

Stres bir çene sıkma ve diş gıcırdatma nedenidir. Gece uykusunda dişlerini gıcırdatan ve çenesini sıkan kişilerin çoğu, stres altında günler yaşamakta... Ayrıca stres, sinirleri gerdiği için de baş ağrısına sebep olabilir.

Çene masajı yapın

Çenenizdeki kasların kasılmasını engellemek veya azaltmak istiyorsanız, çenenize rahatlatıcı ve gevşetici masajlar yapabilirsiniz. Aynı zamanda ısı uygulaması yaparak da kaslarınızı gevşetebilirsiniz.