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Eski Aslan Kartal oluyor! Beşiktaş transferde son aşamaya geldi

Eski Aslan Kartal oluyor! Beşiktaş transferde son aşamaya geldi

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, eski Galatasaraylı defans oyuncusu Jason Denayer'i kadroya katmak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Transferde son aşamaya gelindiği öne sürüldü.

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Yaz transfer döneminde özellikle hücum hattına yaptığı takviyelerle gözde takım haline gelen Beşiktaş, son olarak İngiliz yıldız Dele Alli'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper pozisyonu için arayışlarına devam ediyor. Siyah-beyazlıların, Belçikalı defans oyuncusu Jason Denayer konusunda önemli mesafe kat ettiği iddia edildi.

Beşiktaş Yönetimi, hamlelerine yenilerini eklemek için yoğun mesai harcıyor. Savunma hattındaki eksiklik için uzun süre yerli isimler üzerinde çalışma yapan siyah-beyazlılar, yüksek maliyetlerle karşılaşınca planlamasını değiştirdi.

Transfer son aşamada deniyor

Yönetim, Fransa Lig 1 ekibi Lyon'daki kontratı sona erip boşa çıkan Belçikalı stoper Jason Denayer'le yaptığı pazarlıklarda son aşamaya geldi. Son pürüzlerin giderilmesi halinde 27 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş forması giydirilmeye hazırlanılıyor.

Geçen sezonki performansı

Türkiye'de daha önce Galatasaray forması da giyen Jason Denayer, geçen sezon Lyon formasıyla toplam 21 maçta 1450 dakika süre aldı ve 3 gol kaydetti. Denayer, Manchester City, Sunderland ve Celtic formaları da giymişti.

Kaynak: Sabah

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