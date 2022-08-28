BIST 3.146
DOLAR 18,16
EURO 18,10
ALTIN 1.015,90

Cesedine sarıldı feryatları kahretti! Bir aylık çifti ölüm ayırdı Kahramanmaraş'ta acı olay

|
Cesedine sarıldı feryatları kahretti! Bir aylık çifti ölüm ayırdı Kahramanmaraş'ta acı olay

KAHRAMANMARAŞ'ta bir aylık karı-kocayı ölüm ayırdı. Batuhan Kılınç isimli genç, feci bir otomobil kazasında yaşamını yitirdi. Haberi alıp olay yerine gelen eşinin feryatları içleri acıttı.

Cesedine sarıldı feryatları kahretti! Bir aylık çifti ölüm ayırdı Kahramanmaraş'ta acı olay

Kaza, sabah saat 05.10’da Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 HA 589 plakalı otomobil sürücüsü Batuhan Kılınç, çalıştığı yerde başkasına ait olduğu öğrenilen otomobil ile sabahın erken saatlerinden iş yerinden çıktı.

18
Cesedine sarıldı feryatları kahretti! Bir aylık çifti ölüm ayırdı Kahramanmaraş'ta acı olay

Bulvar üzerinde seyreden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaca çarptı. 

28
Cesedine sarıldı feryatları kahretti! Bir aylık çifti ölüm ayırdı Kahramanmaraş'ta acı olay

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ortadan ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü Kılınç’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

38
Cesedine sarıldı feryatları kahretti! Bir aylık çifti ölüm ayırdı Kahramanmaraş'ta acı olay

Olay yerine gelen sürücünün eşi Fatmanur Kılınç, hayatını kaybeden kocasının elinden tutarak bir an bile ayrılmadı.

48