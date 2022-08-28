Cesedine sarıldı feryatları kahretti! Bir aylık çifti ölüm ayırdı Kahramanmaraş'ta acı olay
KAHRAMANMARAŞ'ta bir aylık karı-kocayı ölüm ayırdı. Batuhan Kılınç isimli genç, feci bir otomobil kazasında yaşamını yitirdi. Haberi alıp olay yerine gelen eşinin feryatları içleri acıttı.
Kaza, sabah saat 05.10’da Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 HA 589 plakalı otomobil sürücüsü Batuhan Kılınç, çalıştığı yerde başkasına ait olduğu öğrenilen otomobil ile sabahın erken saatlerinden iş yerinden çıktı.
Bulvar üzerinde seyreden sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ortadan ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü Kılınç’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olay yerine gelen sürücünün eşi Fatmanur Kılınç, hayatını kaybeden kocasının elinden tutarak bir an bile ayrılmadı.