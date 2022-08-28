Fenerbahçe ile Konyaspor Süper Lig'de 43. randevuda
Konyaspor ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de yarın 43. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takım, Konyaspor ile ligde yaptığı maçlarda 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.Abone ol
İki takım, Süper Lig'de 42 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 32'sini Fenerbahçe, 7'sini ise Konyaspor kazandı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertli takım 108 kez fileleri havalandırdı, yeşil-beyazlı ekip ise 47 gol kaydetti.
Konya'daki maçlar
Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'a 21 kez konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, deplasmandaki bu maçlardan 14'ünü kazanırken, 5'ini kaybetti, 2'sinde de berabere kaldı.
Fenerbahçe, Konya'da 48 gol attı, kalesinde ise 26 gol gördü.
Geçen sezon Konya'da yapılan karşılaşmayı sarı-lacivertli takım 2-1 kaybetmişti.