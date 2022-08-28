Kurtlar Vadisi'nin Muro'su Mustafa Üstündağ sevgilisiyle evlendi! Eşi bakın kim çıktı...

Kurtlar Vadisi dizisinde Muro karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ bir süredir aşk yaşadığı gazeteci sevgilisi Tuba Kalçık ile nikah masasına oturdu.

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Kurtlar Vadisi dizisinde 'Muro' karakterine hayat veren Mustafa Üstündağ Cümbür Cemaat Aile dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı meslektaşı Ecem Özkaya ile 2010 yılında nikah masasına oturmuştu.

Anlaşmalı olarak ayrılmıştı

Ahmet Kaan adlı bir çocukları olan ünlü çift dokuz yıllık evliliklerini 2019 yılında ayrıldıklarını "2010 yılında başlayan evliliğimizi oluşan fikir ayrılıkları nedeniyle geçtiğimiz ay karşılıklı anlaşarak sonlandırdık. Birbirimizi severek çıktığımız bu yolu ayırırken sevgi-saygı ve dostluğumuzu koruyabilmenin değerinin bilincindeyiz." sözleriyle sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla sevenlerine duyurmuşlardı.

Gözlerden uzak aşk yaşamışlardı

Boşandıktan sonra dost kalan ünlü isimlerin dostlukları devam ederken oğulları için sık sık tekrardan bir araya geliyorlardı. Son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ekranlarda gördüğümüz Üstündağ uzun süredir gözlerinden uzak bir yaşam sürüyordu.

Ünlü oyuncu özel hayatını gözlerden uzak tutarken bir süredir aşk yaşadığı gazeteci sevgilisi ile geçtiğimiz gün nikah masasına oturdu. Mustafa Üstündağ'ın gazeteci eşinin ünlü isimlerle yaptığı röportajlarla tanınan gazeteci Tuba Kalçık olduğu öğrenildi.

"Ömür boyu el ele"

Arkadaşlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle dünya evine giren ünlü çift evliliklerini sosyal medya hesaplarından nikahda çekildikleri pozlarını 'Ömür boyu birlikte el ele' notuyla paylaşarak hayranlarına duyurdu. Ünlü çifti mutlu günlerinde aileleride yalnız bırakmadı.

Mustafa Üstündağ kimdir

11 Şubat 1977 yılında Mersin'de dünyaya gelen Mustafa Üstündağ aslen Adanalıdır. Oyunculuk kariyerine Yersiz Yurtsuz dizisi ile başlayan ünlü oyuncu birçok ünlü dizide rol almıştır. Üstündağ 2010 yılında meslektaşı Ecem Özkaya ile nikah masasına oturmuş 2019 yılında ayrılmıştır. Bir oğlu olan ünlü oyuncu ikinci kez nikah masasına geçtiğimiz gün gazeteci Tuba Kalçık ile oturdu.