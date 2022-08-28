Gizli şeker hastalığına sahip olabilirsiniz! Belirtilerini öğrenince doktora koşacaksınız

Şeker hastalığı, günümüzde en çok görülen hastalıklardan bir tanesidir. Çocukluk çağında bile başlayabilirken, genelde belli bir yaşın üstündekilerde görülür. Gizli şeker hastalığı ise kendini çok belli etmeden sinsice yaşar. Bu belirtilere sahipseniz, gizli şeker hastalığınız olabilir, mutlaka bir doktora görünün...

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Şeker hastalığı nedir?

Şeker hastalığı basit bir deyişle, kan şekeri miktarıyla ile bu şekerin düzeyini düzenleyen insülin hormonunun arasında oluşan dengesizlik sonucunda ortaya çıkar ve tespit edilebilir. Bu hastalıkla beraber şeker, hücrelerde olması gerektiği gibi kullanılamadığından dolayı kan şekeri, serbest halde kanda dolaşmaya başlar. Zamanla vücuttaki bütün dolaşım sistemi ile damarların gittiği her yere ve dolayısıyla damarların kendisine de hasar verir. Damarları ve organlara hasar verdiği için hastalık uzun süre tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanabilir. Diyabet hastalığı sinsi bir hastalıktır ve genelde vücuda yerleştikten sonra fark edilir. Hatta bazen fark edilemeyebilir. Buna da gizli şeker denir.

Gizli şeker hastalığı nedir?

Şeker hastalığı, bazı durumlarda kendini bariz belirtiler göstererek belli eder. Fakat her zaman bu bariz belirtiler görülmeyebilir. Diyabetin ilk aşaması, birçok doktor tarafından gizli şeker olarak tanımlanır. Bu aşamada, belirgin diyabet belirtileri görülmez. Ancak hastalığı bu aşamada fark ederek önlem almak tedaviyi kolaylaştıracak, hatta diyabetin gelişmesini ve vücuda yayılmasını önleyecektir. Sizler için gizli şeker hastalığının belirtilerini derledik.

Gizli şeker hastalığının belirtileri nelerdir?

Aşırı kilo alma veya zayıflama:

Beslenme ve egzersiz alışkanlıklarında bir değişiklik olmamasına rağmen, aşırı kilo alma veya zayıflama durumu yaşanıyorsa bu, gizli şekerin belirtisi olabilir.

Sürekli tatlı yeme isteği:

Tatlı, şekerli gıdaların bağımlılık yapma olasılığı oldukça yüksektir. Ani ve kontrol edilemeyen tatlı krizleri, şeker hastalığının belirtilerinden biri olarak görülür.

Sürekli terleme:

Baş tarafında görülen terlemeler, sıcaklıkla alakalı olmayan bir şekilde artıyorsa gizli şeker şüphesi yüksektir. Diyabetin ilk evresindeki kişilerde gece terlemeleri de sıklıkla görülmektedir.

Psikolojik dengesizlik:

Hormon salınımındaki değişiklik, ruhsal dengesizliği de beraberinde getirebilir. Ani öfke patlamaları, ağlama krizleri, aşırı iyimser ve kötümser tepkiler diyabetin belirtisi olarak kabul edilebilir.

Uyku düzensizliği:

Diyabetin ilk evresinde vücudun içinde sürekli devam eden bir aktivite ve hareketlilik hali olacağı için, yorgunluk ve uyku düzensizliği görülebilir. Yeterince uyunduğu halde, uyanma zorluğu görülüyorsa diyabet riski yüksektir.

Eğer siz de bu belirtileri taşıyorsanız, mutlaka bir doktor muayenesine gitmelisiniz. Erken teşhis hayat kurtarır.