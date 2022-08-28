Tuğba Ekinci küs olduğu meslektaşı Gülşen için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ricada bulundu

Geçtiğimiz gün konserinde imam hatip liseleri için söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ünlü şarkıcı Gülşen'e sanat camiasından destek devam ediyor. Şarkıcı Tuğba Ekinci arasının bozuk olduğu Gülşen için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabından seslendi.

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Sahnede yaptıkları ve kıyafetleri ile sık sık gündem olan, herkesin tepkisini toplayan ünlü şarkıcı Gülşen geçtiğimiz nisan ayında sahne aldığı bir mekanda İmam hatip liseleri için söylediği sözler yüzünden göz altına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Sözleri yüzünden tutuklanmıştı

Şarkıcının "İmam hatipte okumuş sapıklığı oradan geliyor" sözleri tekrardan gündeme gelip sosyal medyada tepki toplayınca özür dilemişti. özürleri fayda etmeyen Gülşen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan göz altına alınıp tutuklandı.

Şaşırtan destek geldi

Gülşen'in tutuklanması üzerine sanat camiasından birçok isimden şarkıcıya destek geldi. Gülşen'e herkesi şaşırtan bir destekte aralarının bozuk olduğu şarkıcı Tuğba Ekinci'den geldi.

Daha önce Gülşen'le göğüslerini kıyaslayan ve ağır sözler söyleyen Ekinci, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla Gülşen'in serbest bırakılması gerektiğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a seslendi.

"Bunu bekleyen bebesi var..."

Ekinci paylaşımında "24 saat oldu bu insan bebesinden ayrı hani biraz abartmıyor muyuz? Sayın Cumhurbaşkanıma rica etsem işe yarar mı? Bana yapsanız ben tek kadınım, kılım kımıldamaz. Bunun bekleyen bebesi var" dedi.

Ardından "Sonuçta bir anne evde bekleyen bebesi var. En yakın zamanda çıkmasını dilerim. O da farkında gaf yaptı. Kaçtı ağzından. O da biliyor bu dünya iyi insanlar sayesinde dualar sayesinde ayakta o da boşluğa düştü. Hepimiz elhamdülillah Müslümanız çok şükür. Ön planda olunca saçmalamak saçma oluyor. Tabi ki savunmuyorum. Hocalarımız müftülerimiz iyi ki var. Allah başımızdan eksik etmesin" diyerek meslektaşı için çağrıda bulundu.