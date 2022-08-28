Erkeklerin herkesten sakladığı en garip 4 isteğini öğrenince çok şaşıracaksınız

Erkeklerin düşünleri her zaman kolaylıklar anlaşılabilir olmuyor maalesef... Duygularını da çoğunlukla içinde yaşayan erkekler hakkında kendi kafanıza göre bir yargıda bulunuyor olabilirsiniz. Erkeklerin herkesten sakladığı o 4 arzusunu duyunca çok şaşıracaksınız.

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Erkeklerin kafa yapısını, düşünce yapısını anlamak çoğu zaman kadınlar için çok zordur. Kadınlar erkekler için ne istediğini bilmez, dengesiz ve umursamaz tavırları olduğunu söylerler. Fakat erkekler aslında hiç belli etmeseler de hayatta bazı beklentiler ve arzular içerisine girmişlerdir. Duygularını fazla yansıtamayan ya da duygularını belli etmeyi sevmeyen de diyebileceğimiz erkekler öyle şeyleri arzuluyor ki, duyanlar şaşırıyor. Erkekler bu isteklerini kimseye söylemiyor, herkesten gizliyor. Eğer erkek partnerinizin bu arzularına göre davranışlar sergilerseniz, kesinlikle vazgeçilmez olursunuz. Birçok kişinin ilginç arzuları ve düşünceleri olabilir. Özellikle erkekler kendilerini ifade etmeye çalışırken birçok kişiden farklı davranışlar gösterebilir. Çok fazla düşünürler ve tuhaf istekleri ile herkesi şaşırtabilirler. Erkeklerin en garip arzularını sizler için derledik. İşte o kimsenin bilmediği istekler...

Gerekli olma hissi

Erkekler ilişkilerinde her zaman gerekli hissetmek ve ihtiyaç duyulmak isterler. Partnerlerinin herhangi bir konuda yardıma ihtiyacı olduğunu bilmek ve hemen yanlarında olmak isterler. Böylelikle bir işe yaradıklarını hisseder ve kendilerini yetersiz hissetmezler. Yetersiz hissetmek, onlar için korkutucudur. Erkekler, ilişkide bir 'ihtiyaç' olmadığına inandıklarında kadınların yanında durmaktan hoşlanmıyorlar. Bu nedenle de sık sık kendilerinden uzaklaştırıyorlar.

Bir şeyleri daha az önemseme

Erkekler bazen çevrelerindeki şeylere ve insanlara daha az önem vermek isterler. Aslında umursamaz görünseler de çok fazla düşünürler. Bazen sorumlulukların o kadar ağır hale geldiği zamanlar olur ki, kendilerini büyük bir kayayı taşıyor gibi hissederler ve daha az düşünmek için ellerinde ne varsa vermeye hazırdırlar. Her zaman özgür ve serbest olmanın hayalini kurarlar.

Takdir görmek

Erkekler özellikle de partneri tarafından her zaman beğenilmeyi ve takdir görmeyi ister. Başarılarının fark edilip kutlanmasını, takdir görmesini arzularlar. Erkekler, eşlerini kendilerine hayran etmek ve bunu hissetme isterler. Bunu hissettiklerinde özgüvenleri otomatik olarak yükselir. Kendilerini gerçekten eşleri için çok önemli hissederler.

Onaylanmak

İnanması belki çok zor ama erkekler ciddi ölçüde onaylanma ihtiyacı duyarlar. Bunu belli etmekten oldukça çekinirler ancak onaylandıklarında yaptıkları her şeyin daha doğru olduğuna inanırlar ve o işi daha özgüvenli şekilde yaparlar. Başarılı olmak için daha çok çalışırlar. Siz onu onayladıkça, o size yaranmak ve takdir görmek için daha fazlasını yapacaktır.