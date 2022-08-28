Yatağında fenalaşan 6 aylık bebek hayatını kaybetti

KARAMAN’da annesi tarafından emzirildikten sonra uyuması için yatağına yatırılan 6 aylık bebek bir süre sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan bebek kurtarılamadı.

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Anne F.D., kızı 6 aylık Aliye Duran'ı emzirdikten sonra uyuması için yatağına yatırdı. Bir süre sonra Aliye’nin fenalaştığını fark eden anne durumu hemen sağlık görevlilerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslahastaneye kaldırılan Aliye bebek, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aliye bebeğin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsiyle belirleneceği öğrenildi.