BIST 3.146
DOLAR 18,16
EURO 18,10
ALTIN 1.015,90
HABER /  GÜNCEL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat verip illeri tek tek açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat verip illeri tek tek açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü öğleden sonra ve akşam saatlerinde Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya, Bolu, Karabük, Sinop, Samsun ve Tokat'ın bazı kesimlerinde kuvvetli sağanak görüleceğini duyurdu ve vatandaşları uyardı. İşte yapılan açıklama...

Abone ol

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yurdun kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bolu ve Karabük'ün doğu, Sinop ve Samsun'un iç, Tokat'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Su baskını, dolu...

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
3600 ek gösterge ve EYT'den sonra şimdi de sözleşmeliye kadro! Bakanlığa sunuldu tarih belli oldu
Foto Galeri 3600 ek gösterge ve EYT'den sonra şimdi de sözleşmeliye kadro! Bakanlığa sunuldu tarih belli oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sizi asla yarı yolda bırakmayacak burçlar açıklandı! Uzun ilişki istiyorsanız onlara yönelin
Sizi asla yarı yolda bırakmayacak burçlar açıklandı! Uzun ilişki istiyorsanız onlara yönelin
Son 50 yılda böylesi görülmedi! Marmara ve Karadeniz'de hangi balık daha çok?
Son 50 yılda böylesi görülmedi! Marmara ve Karadeniz'de hangi balık daha çok?
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, annesini kaybetti
Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, annesini kaybetti
Kastamonu'da Alman firma açmış gözümle yandığını gördüm kuyu sonra kapatıldı
Kastamonu'da Alman firma açmış gözümle yandığını gördüm kuyu sonra kapatıldı
Erkeklerin herkesten sakladığı en garip 4 isteğini öğrenince çok şaşıracaksınız
Erkeklerin herkesten sakladığı en garip 4 isteğini öğrenince çok şaşıracaksınız
Yunanistan'dan yeni taciz! Havadaki Türk F-16'larına S-300 tarafından atıldı
Yunanistan'dan yeni taciz! Havadaki Türk F-16'larına S-300 tarafından atıldı
Fenerbahçe ile Konyaspor Süper Lig'de 43. randevuda
Fenerbahçe ile Konyaspor Süper Lig'de 43. randevuda
Kurtlar Vadisi'nin Muro'su Mustafa Üstündağ sevgilisiyle evlendi! Eşi bakın kim çıktı...
Kurtlar Vadisi'nin Muro'su Mustafa Üstündağ sevgilisiyle evlendi! Eşi bakın kim çıktı...
Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi İstanbul'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi İstanbul'da yakalandı
O saati katili mi düşürdü? Zehra Bayır cinayetinde 3 ihtimal! 'Onu da mı odana attın'
O saati katili mi düşürdü? Zehra Bayır cinayetinde 3 ihtimal! 'Onu da mı odana attın'