3600 ek gösterge ve EYT'den sonra şimdi de sözleşmeliye kadro! Bakanlığa sunuldu tarih belli oldu

Milyonlarca vatandaşın beklediği yenilikler birbiri ardına gerçekleşiyor. 3600 ek gösterge sorunu çözülürken EYT ile ilgili çalışmalar da hız kazandı. Bu arada kamuda sözleşmeli olarak çalışan personelin kadro haklarıyla ilgili de çalışmalar hızlandı. Bu çalışmalarda sona doğru yaklaşıldığını söyleyen uzman isim Faruk Erdem yazısında şunları kaydetti: