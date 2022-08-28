Gelin çatlatan balkız tatlısı! Bol şerbeti nefis tatlı gelini çatır çatır çatlatıyor

İsmiyle de oldukça merak edilen balkız tatlısı, çayın yanında ağzınızı tatlandıracak lezzetlerden bir tanesi... Kolay ve pratik yapılışı sayesinde bol misafirli günlerin kurtarıcısı olacak balkız tatlısı tarifini sizler için hazırladık. Balkız tatlısını bir kere yiyen, tarifini almak için peşinizden koşacak.

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Akşama misafir varsa, çayın yanında ağzınızı tatlandıracak bir tatlı tarifi arıyorsanız tam da size göre bir tatlıyla geldik. Balkız tatlısı, şerbetli olmasına rağmen gayet hafif ve tadını damaklarda bırakan bir tatlıdır. Kolay yapılışı sayesinde çabucak hazırlayabileceğiniz bu tatlıyı her tadan eşiniz dostunuz sizden sürekli yapmanızı isteyecek. Yiyene parmaklarını da yedirecek bu tatlı sayesinde komşularınız aralarında sizi konuşacaklar, eltiniz görümceniz kıskançlıktan çatlayacaklar. Kaynananızla aranız bozuksa hemen düzelecek. Enfes lezzetiyle herkese adınızdan söz ettirecek bu balkız tatlısını yiyenler tarifi için günlerce peşinizden koşacak. Sizi gözde yapacak ve günü kurtaracak balkız tatlısını, tarif defterinize eklemeyi unutmayın...

Balkız tatlısı için malzemeler:

- 125 gr margarin veya tereyağ (Oda sıcaklığında)

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 1 çay bardağı şeker

- 1 yumurta

- 1 paket vanilya

- 1 paket kabartma tozu

- Aldığı kadar un

Üzeri için:

- 1 su bardağı irmik

Şerbeti için:

- 3 su bardağı su

- 2 su bardağı şeker

Balkız tatlısı yapılışı:

Tatlıyı yapmaya başlamadan önce şerbeti için su ve şekeri küçük bir tencereye alıp karıştırın ve kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kadar daha kaynatın ve ocaktan alıp soğumaya bırakın. Daha sonra derin bir karıştıma kabının içine tereyağ, sıvı yağı koyun. Şeker ve diğer malzemeleri de ekledikten sonra en son yavaş yavaş un ilave edin. Unu göz kararı koyacağınız için kulak memesi kıvamına gelene kadar azar azar ekleyin ve aldığı yere kadar eklemeye devam edin. Kulak memesi kıvamına geldiğinde un eklemeyi bırakın. İrmiği de geniş bir tabağın içine koyun. Sonrasında ellerinizi hafif yağlayıp hamurdan bir parça koparın. Kopardığınız hamur parçasını istediğiniz gibi şekillendirin. Şekillendirdikten sonra irmiğe batırın ve yağlanmış ya da yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinin içine güzelce dizin. Unutmayın ki tatlı hamurları tepsiye biraz aralıklı olarak yerleştirilir. Önceden ısıtılmış olan 180° fırında üstleri pembeleşinceye kadar pişirin. Pembeleşmeye başladığı gibi hemen fırından alın hızlıca yanabilir. Fırından çıkarıldıktan 5 dakika kadar sonra üzerine soğuk şerbet ilave edin. İyice şerbetini çekip soğuyan balkız tatlınızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...