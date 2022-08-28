Kim Milyoner Olmak İster'de kimse beklemiyordu telefon joker hakkını bakın ne için kullandı

Ekranların sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yarışmacı Osman Çalış, eşine olan sevgisini haykırmak için joker hakkını kullandı.

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ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, seyircileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programa son olarak yarışmacı Osman Çalış katıldı.

Sevilen yarışmada milyonda bir görülen anlar yaşandı.

Osman Çalış, "Hangi ülkede kendine ait posta adresi olan, gövdesi dünyanın birçok yerinden sevgili arayanların mektup gönderdiği bir posta kutusu olarak kullanılan 500 yıldan yaşlı bir meşe ağacı vardır?" sorusu için joker hakkını kullandı.

Telefon joker hakkını kullanan Çalış, soru için eşi Zekiye Çalış'ı arattı.

30 saniyede soru sorması gereken yarışmacı Osman Çalış, bu süreyi eşine "Seni seviyorum" demek için kullanmayı tercih etti.

"Arama sebebim ona olan sevgimi milyonların önünde söylemek"

O sırada Çalış, İmirzalıoğlu'na "Benim eşimi arama sebebim ona olan sevgimi milyonların önünde söylemek" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu da duruma şaşırdı. Yarışmacı, telefonda "Seni çok seviyorum. Nasipse yarın görüşeceğiz" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu da duruma şaşırdı. Yarışmacı, telefonda "Seni çok seviyorum. Nasipse yarın görüşeceğiz" dedi. Eşi ise "Ben de seni çok seviyorum" diyerek güldü.

Yarışmadan 30 bin lirayla ayrıldı

Yarışmacı ise soruya yanlış cevap vererek 30 bin TL ile ayrıldı.

Kim Milyoner Olmak İster'de yaşanan romantik anlar ise yüzleri gülümsetti.