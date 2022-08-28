Bursa'da otobüs yoldan çıkıp uçuruma sürüklendi! Ölü ve yaralılar var
Anadolu Ajansı
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde tur otobüsünün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, yaralıların olduğu bildirildi.
İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasında bulunan ormanlık alandaki kara yolunda tur otobüsü yoldan çıkarak uçuruma sürüklendi.
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İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralıların olduğu bildirildi.
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