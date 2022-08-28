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Bursa'da otobüs yoldan çıkıp uçuruma sürüklendi! Ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
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Bursa'da otobüs yoldan çıkıp uçuruma sürüklendi! Ölü ve yaralılar var

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tur otobüsünün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, yaralıların olduğu bildirildi.

Bursa'da otobüs yoldan çıkıp uçuruma sürüklendi! Ölü ve yaralılar var

İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasında bulunan ormanlık alandaki kara yolunda tur otobüsü yoldan çıkarak uçuruma sürüklendi.

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Bursa'da otobüs yoldan çıkıp uçuruma sürüklendi! Ölü ve yaralılar var

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Bursa'da otobüs yoldan çıkıp uçuruma sürüklendi! Ölü ve yaralılar var

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralıların olduğu bildirildi.

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Bursa'da otobüs yoldan çıkıp uçuruma sürüklendi! Ölü ve yaralılar var
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