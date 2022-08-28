Kılıçdaroğlu: Bizden yana, onlardan yana tefeci yok, hepsi millet düşmanı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek, bu düzenden yararlanarak zenginleşen bana gelemez" paylaşımını yaptı.Abone ol
Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletin parasını çalan herkes, benim için aynıdır demiştim. Bizden yana, onlardan yana tefeci yok, hepsi millet düşmanı. Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek. Bu düzenden yararlanarak zenginleşen bana gelemez. Kimden yana olursa olsunlar, milletten yana değiller." ifadesini kullandı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türk bilim insanı bu teknolojiyi geliştirdi hastalık teşhisinde yeni yöntem çığır açacak