BIST 3.146
DOLAR 18,16
EURO 18,10
ALTIN 1.015,90
HABER /  POLİTİKA

Kılıçdaroğlu: Bizden yana, onlardan yana tefeci yok, hepsi millet düşmanı

Kılıçdaroğlu: Bizden yana, onlardan yana tefeci yok, hepsi millet düşmanı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek, bu düzenden yararlanarak zenginleşen bana gelemez" paylaşımını yaptı. 

Abone ol

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletin parasını çalan herkes, benim için aynıdır demiştim. Bizden yana, onlardan yana tefeci yok, hepsi millet düşmanı. Borsada soyulan küçük yatırımcı da telafi edilecek. Bu düzenden yararlanarak zenginleşen bana gelemez. Kimden yana olursa olsunlar, milletten yana değiller." ifadesini kullandı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Türk bilim insanı bu teknolojiyi geliştirdi hastalık teşhisinde yeni yöntem çığır açacak
Foto Galeri Türk bilim insanı bu teknolojiyi geliştirdi hastalık teşhisinde yeni yöntem çığır açacak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Evdekiler kokusuna uyanacak! İşte kahvaltıya renk katan akıtma tarifi
Evdekiler kokusuna uyanacak! İşte kahvaltıya renk katan akıtma tarifi
Kayınpederini öldürdü eşini keserle ağır yaraladı! 'Büyü' ve 'aldatma' iddiaları
Kayınpederini öldürdü eşini keserle ağır yaraladı! 'Büyü' ve 'aldatma' iddiaları
Samsun'da kendini asan genci eşi kurtardı
Samsun'da kendini asan genci eşi kurtardı
Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi
Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi
Marmaris'te kamyondan indirilen 67 düzensiz göçmen yakalandı
Marmaris'te kamyondan indirilen 67 düzensiz göçmen yakalandı
Kim Milyoner Olmak İster'de kimse beklemiyordu telefon joker hakkını bakın ne için kullandı
Kim Milyoner Olmak İster'de kimse beklemiyordu telefon joker hakkını bakın ne için kullandı
Yatağında fenalaşan 6 aylık bebek hayatını kaybetti
Yatağında fenalaşan 6 aylık bebek hayatını kaybetti
Gelin çatlatan balkız tatlısı! Bol şerbeti nefis tatlı gelini çatır çatır çatlatıyor
Gelin çatlatan balkız tatlısı! Bol şerbeti nefis tatlı gelini çatır çatır çatlatıyor
Dışişleri Bakanlığından Kosova ve Sırbistan açıklaması
Dışişleri Bakanlığından Kosova ve Sırbistan açıklaması
Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat verip illeri tek tek açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü saat verip illeri tek tek açıkladı