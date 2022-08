Evdekiler kokusuna uyanacak! İşte kahvaltıya renk katan akıtma tarifi

Sabah kahvaltılarda kahvaltılıktan başka yiyecek bir şeyler istiyorsanız hu akıtma tarifi tam size göre... Kolay yapılışı ve malzemeleri sayesinde kahvaltı sofralarınızın vazgeçtilmesi olacak krepleri yiyenler parmaklarını da yiyecek. Eşiniz, çocuğunuz kokusunu alıp yatağından kalkacak. İşte aklınıza o kazıyacağınız akıtma (krep) tarifi...

Sabahları kahvaltılıkların yanında yiyecek lezzetli bir şeyler mi arıyorsunuz? Bu krep tarifini buzdolabınızın üstüne asacaksınız. Çünkü her gün tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz. Krep harcının akışkan bir kıvamda olmasından dolayı birçok yörede akıtma ismiyle bilinir. Kokusuyla bütün evi saracak olan krepler, kahvaltınızın vazgeçilmez bir parçası haline gelecek. Enfes kokuyu duyan eşiniz, çocuğunuz yatağından kalkacak ve yemek sofrasının etrafında toplanacak. Uyuyanı uyandıran bu krepleri yiyenler parmaklarını da yiyecek. Kahvaltıya arkadaşlarınızı çağırdığınızda birçok şey ile birlikte yenebilen bu kreplerden dolayı sofrada yiyecek hiçbir şey kalmayacak. Sohbet etmeyi unutup midenize bayram ettirceksiniz. Bu iddialı krep tarifini sizler için ayrıntılarıyla derledik. Akıtma (krep) böyle yapılır...

Kahvaltılık krep tarifi için malzemeler:

- 1 su bardağı un

- 2 yumurta

- 1, 5 bardak (300 ml) süt

- Yarım çay bardağı sıvı yağ

- 1 çay kaşığı tuz

Kahvaltılık krep nasıl yapılır?

Krep yapımına süt ve unu topak kalmayacak şekilde çırparak başlayabilirsiniz. Süt yeterli değilse yarısını süt, yarısını su koyabilirsiniz. Daha sonra sıvı yağ, tuz ve yumurtaları ekleyip tekrar çırpın. Çırpmak için tel çırpıcı yeterli olacaktır, mikser kullanmanız şart değil. Yapışmaz tavayı ocağa alıp kızdırın. (Eğer yapışmaz tavanız yoksa kullanacağınız tavayı yağlayabilirsiniz) Krep tavası ile yağlamaya gerek olmadan ve hızlıca akıtmalarınızı pişirebilirsiniz. Krep tavasına sahip değilseniz, yapışmaz teflon tava da kullanabilirsiniz. Hamurdan 1 kepçe kadar tavanın tam ortasına döküp, tavayı sağa sola öne arkaya yatırarak hamuru her yere yayın. Tavanın büyüklüğüne göre koyduğunuz hamur miktarı ve çıkan krep miktarı değişebilir. İlk hamuru dökünce kendi tavanız için en uygun miktarı siz karar verebilirsiniz. Hamuru yayarken, tavayı ocaktan kaldırın. Hamur her yere eşit şekilde yayıldıktan sonra hala yayılmayan fazla hamur kalıyorsa bir dahakine daha az hamur boşaltın. Tvaya koyduğunuz hamuru kısık ateşte pişirin. Alt tarafı kızarınca çevirip diğer tarafını da pişirin. Her iki tarafı da yeterli düzeyde piştikten sonra tavadan alıp düz bir tabağın üstüne koyun. Daha sonra kalan hamur için de aynı işlemleri sırasıyla yapın. Piştikten hemen sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...