Yargı'da saç baş yolduran Onur Duymaz'dan bomba proje! Yeni dizisiyle geliyor

Yargı dizisinde canlandırdığı katil Engin karakteri ile televizyon dünyasında adını duyuran ünlü oyuncu Onur Duymaz yeni projesiyle herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncu Acun’un 'patlatacak' dediği o dizide rol alacak.

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Başrolünde birçok ünlü ismin bulunduğu Netflix yapımı Kulüp dizisinde ‘Çelebi’ karakterine hayat vererek oyunculuk hayatına adım atan Onur Durmaz başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı’da da İnci karakterinin katili ‘Engin’ karakterini oynayan ünlü oyuncu dizideki performansıyla herkesi kendine hayran bırakmış ve adını Türkiye’ye duyurmuştu

Reyting kurbanı olmuştu

31 yaşındaki oyuncu Yargı dizisinde canlandırdığı karakter senaryo gereği ölünce birçok diziden teklif almıştı. Gelen projeler arasından TRT1’de yayınlanan başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner’in canlandırdığı Kara Tahta dizisinde karar kılmıştı. Kara Tahta dizisinde de başarılı oyunculuğuyla herkesi etkileyen Onur Durmaz dizisinin reyting kurbanı olarak erken final yapmadı üzerine yeni bir diziyle anlaştı.

Yeni projesi heyecanlandırdı

Ünlü oyuncu başrollerinde Akın Akınözü, Talat Bulut gibi birçok başarılı ismin bulunduğu TV8’in yeni projesi Tuzak dizisinde rol alacak. Dizinin senaristliğini Aziz dizisinin senaristi Eylem Canpolat yapacak olması hayranları heyecanlandırdı.

Dizide sevilen oyuncu Onur Durmaz ise merakla beklenen Tuzak dizisinde Ali isminde bir hackeri canlandıracak. Ünlü oyuncunun gizemli bir karakterle tekrardan ekranlara dönecek olması hayranlarını heyecanlandırdı.

Onur Durmaz kimdir?

13 Haziran 1991 yılında doğan Onur Durmaz aslen Kocaeli’lidir. Vienna Konservatorium mezunu olan ünlü isim oyunculuk kariyerinin yanı sıra cast direktörü ve yönetmen yardımcısı olarak görevler almıştır.