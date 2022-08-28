Hakiki un kurabiyesi böyle yapılır! İşte pastanelerin sakladığı un kurabiyesi tarifi

Çayın kahvenin yanında sizin için tam bir vazgeçilmez olacak bir kurabiye tarifimiz var. Un kurabiyesi... Tadına doyamayacağınız o nefis pastane usulü un kurabiyelerini bir kere denediğinizde müptelası olacaksınız. Eşiniz dostunuz sizden tarif isteyecek.

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İçeceğin yanında ağzınızı tatlandıracak güzel bir tarif arıyorsanız pastane usulü un kurabiyesi tam size göre... İnanılmaz kolay yapılışıyla zor günlerinizi kurtaracak ve harika tadıyla kendine hayran bırakacak... Yiyenlere parmaklarını da yedireceğiniz bu efsane tarifi sıklıkla kullanacağınıza emin olabilirsiniz. Ayrıca günlerce korunabilen tazeliği sayesinde rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz ve üst üse birkaç gün bu lezzetli kurabiyeye doyabilirsiniz. Ağızda dağılan muhteşem dokusu ve yapısıyla sizi bambaşka diyarlara götürecek un kurabiyesini yerken adeta bulutların üzerinde gezintiye çıktığınızı hissedeceksiniz. İşte tarif defterinizin en mükemmelleri arasına girmeye aday o pastane usülü un kurabiyesi tarifi...

Pastane usulü un kurabiyesi için malzemeler:

- 1 paket tereyağı ya da margarin (oda sıcaklığında 250 g)

- 1 kahve fincanı sıvı yağ

- 4 çorba kaşığı buğday nişastası

- 1 su bardağı pudra şekeri

- Aldığı kadar un

Üzeri için:

- Yarım su bardağı pudra şekeri

Pastane usulü un kurabiyesinin yapılışı:

Öncelikle oda sıcaklığındaki margarin veya tereyağını, sıvı yağ ve pudra şekerini derin bir kabın içerisine alıp yoğurun. (Bu tarifte bir buçuk bardak pudra şekerine ihtiyacını olacak, bir bardağı hamurun içine, yarım bardağı ise piştikten sonra üzerlerini süslemek için kullanacaksınız) Bu karışımı 5 dakika kadar yoğurduktan sonra içerisine nişasta ve unu ilave edin. Bu hamur parçalanan bir hamur olduğu için çok güzel bir şekilde yeterli kadar yoğurmanız gerekiyor. Yoğurma işlemini hemen bitirmeyin. Daha sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp istediğiniz şekli verin. Şekil verdiğiniz hamurları bir fırın tepsisinin içine güzelce dizin. Fırın tepsisini yağlamayın, çünkü hamurun içinde zaten yeteri kadar yağ var. Ama fırın tepsisine bir yağlı kağıt serebilirsiniz. Hamurların hepsini güzel bir şekilde fırın tepsisine dizdikten sonra, önceden ısıtılmış olan ama çok sıcak değili ılık olan fırının içerisine yerleştirin. Fırını 160 dereceye ayarlayıp 15 dakika pişirin. Kurabiyelerin pişme süresi 15 dakikayı geçmesin. Fırından aldığınızda yumuşak ve nemli bir kıvamda olan kurabiyeleriniz biraz dinlenince olması gerektiği gibi olacaktır. Kurabiyeler soğuduktan sonra, ayırdığınız pudra şekerini üstlerine dökün ve servise hazır hale getirin. Afiyet olsun...