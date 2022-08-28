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Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın! Alevlere müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın! Alevlere müdahale ediliyor

KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler alevlere hem karadan hem havadan müdahale ediyor.

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Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Kısıklı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bağlı yangın söndürme ekipleri yönlendirildi.

Söndürme çalışmalarına iki helikopterin katıldığı yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

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