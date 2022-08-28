Denizli'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürülen yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.Abone ol
Antalya'dan Çanakkale'ye giden İ.K. idaresindeki 34 EYT 527 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının fark edilmesi üzerine durdurulan otobüsteki 25 yolcu, tahliye edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otobüsün arka kısmını saran alevlere müdahale etti.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
Yolcular, başka bir otobüsle yolculuğa devam etti.