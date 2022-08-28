Genç kadın sinirini otomobilden çıkarttı! Antalya'da karı-kocanın kavgası kanlı bitti
ANTALYA'da karı-kocanın kıskançlık kavgası sokağa taştı. Eşinden hıncını alamayan kadın kendi otomobillerine zarar verdi. Kavganın sonu kanlı bitti.
Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi’ndeki bir ara sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç. (30) ile Hatice K. (29) iddiaya gör,e kıskançlık yüzünden önce evde tartışmaya başladı.
Plakada 'mutluyuz' yazısı
Çiftten Hatice K., evden dışarı çıkıp park halinde ve plakasında ‘Mutluyuz, evleniyoruz’ yazılı otomobillerine zarar vermeye başladı.
Kavgada kan aktı!
Çiftin tartışması kavgaya dönüşürken, Hatice K., bıçakla göbek kısmından yaralandı.
Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Hatice K.’yı ambulansla hastaneye götürdü.