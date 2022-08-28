Genç kadın sinirini otomobilden çıkarttı! Antalya'da karı-kocanın kavgası kanlı bitti

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi’ndeki bir ara sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç. (30) ile Hatice K. (29) iddiaya gör,e kıskançlık yüzünden önce evde tartışmaya başladı.