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Genç kadın sinirini otomobilden çıkarttı! Antalya'da karı-kocanın kavgası kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı
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Genç kadın sinirini otomobilden çıkarttı! Antalya'da karı-kocanın kavgası kanlı bitti

ANTALYA'da karı-kocanın kıskançlık kavgası sokağa taştı. Eşinden hıncını alamayan kadın kendi otomobillerine zarar verdi. Kavganın sonu kanlı bitti.

Genç kadın sinirini otomobilden çıkarttı! Antalya'da karı-kocanın kavgası kanlı bitti

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi’ndeki bir ara sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ç. (30) ile Hatice K. (29) iddiaya gör,e kıskançlık yüzünden önce evde tartışmaya başladı.

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Genç kadın sinirini otomobilden çıkarttı! Antalya'da karı-kocanın kavgası kanlı bitti

 Plakada 'mutluyuz' yazısı

Çiftten Hatice K., evden dışarı çıkıp park halinde ve plakasında ‘Mutluyuz, evleniyoruz’ yazılı otomobillerine zarar vermeye başladı.

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Genç kadın sinirini otomobilden çıkarttı! Antalya'da karı-kocanın kavgası kanlı bitti

Kavgada kan aktı!

Çiftin tartışması kavgaya dönüşürken, Hatice K., bıçakla göbek kısmından yaralandı.

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Genç kadın sinirini otomobilden çıkarttı! Antalya'da karı-kocanın kavgası kanlı bitti

Kavgayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Hatice K.’yı ambulansla hastaneye götürdü. 

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