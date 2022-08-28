Kimse kabak olduğuna inanamıyor! Yiyenlerin hayran kaldığı kabak grateni mutlaka deneyin

Yiyenlerin parmaklarını da yiyeceği, kokusunun bütün apartmanı saracağı ve siz söylemeden kimsenin, içinde kabak olduğunu anlayamayacağı kabak grateni tarifi sizi günün kahramanı yapacak. Bu tarif kokusu ve tadıyla vazgeçilmeziniz olacak. İşte tadına bakan herkesin soracağı kabaklı graten tarifi...

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Kabak graten, diğer graten sebzelerden farklı özellikte olarak beşemal sosuyla kombin edilip çok daha doyurucu ve lezzetli bir tarif olarak karşımıza çıkıyor. Peynir ve beşamel sos birleşince, yaz-kış afiyetle tüketebileceğiniz efsane ve doyurucu bir lezzete dönüşüyor. Özellikle gratenin yanında bir de et tüketmek isteyenler için bu tarif ilaç gibi... Sunumu da en az lezzeti kadar iştahları kabartan kabak gratenin tadını alan herkes çok sevecek ve sizin de gururunuz okşanacak. Kokusu bütün evi saracak ve yiyen bir daha yemek isteyecek. Misafirlerinizin gözü, sofradaki diğer yiyecekleri görmeyecek bile... Muhteşem lezzeti ve kolay yapılışıyla sizi günün kahramanı yapacak ve bütün övgü yağmurlarını üzerinize yağdıracak o kabak graten tarifini sizler için detaylıca yazdık.

Kabak graten için malzemeler:

- 4 adet büyük boy kabak

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

- 3-4 dal dereotu

Beşamel sos için:

- 2 yemek kaşığı tereyağ

- 2 yemek kaşığı un

- 3,5-4 su bardağı süt

- 1 çay kaşığı tuz (azaltılıp arttırılabilir)

- 1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

- 120 gram rendelenmiş kaşar peyniri

Kabak graten yapılışı:

Kabak graten yapımına ilk önce, güzelce yıkadığınız kabakların kabuklarını ince çizikler halinde soyarak başlayın. Kullanacağınız tüm kabakları çizikler halinde soyduktan sonra, halka kalka doğrayın. (Halkalar çok kalın olmasın) Halka halka kestiğiniz kabakların üzerine zeytin yağı, tuz ve karabiber ekleyip her yerlerine gelecek şekilde güzelce harmanlayın. Daha sonra yağ ve baharatla harmanladığınız halka kabakları bir borcamın içine düzgünce dizin. Kabaklar kızarana kadar 180 dereceye ayarladığınız fırında 15 dakika civarı kadar pişirin. Kabaklar kızardıktan sonra fırından alın ve üzerine ince kıyılmış dereotlarını serpiştirin. Daha sonra beşamel sos yapmak için; küçük bir sos tavasında tereyağını tamamen eritin ve içerisine unu ekleyin. Unun kokusu çıkana kadar yakmadan kavurun. Kokusu çıktıktan sonra azar azar sütü ekleyip kaynamaya başlayıncaya kadar karıştırın. Kıvamı kek harcı akışkanlığında olunca, kabakların üzerine bu hazırladığınız beşamel sosu gezdirin, üzerine de kaşar peyniri rendeleyin. Sonra kabakları tekrar 180 derece önceden ısıtılmış fırına verin. Kaşar peyniri eriyip kızarana kadar 10 dakika pişirin. Ardından çıkarıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.