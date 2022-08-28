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Samsun'da sahile iskelet vurdu yürürken kafatası ile karşılaştılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Samsun'da sahile iskelet vurdu yürürken kafatası ile karşılaştılar

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sahile iskelet vurdu. Sahildeki kafatası tabuta konulup incelenmek üzere Adli Tıp'a kaldırıldı.

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Çaltı Mahallesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar sahilde kafatası fark etti.

Durumun jandarmaya haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Bir insana ait olduğu değerlendirilen iskelet parçası tabuta konuldu.

Bulunan iskeletin Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

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