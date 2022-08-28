Cemre Baysel'in annesine bakın! Görenler ağzı açık bakıyor "resmen kendisi kopyalamış"

Birçok ünlü dizide rol alan güzelliği ve başarılı performansıyla son zamanların ekranlarda aranan yüzü oyuncu Cemre Baysel'in annesi görenleri şok etti. Anne Fatoş Baysel resmen kızının aynısı çıktı.

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Show TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in oynadığı Ramo adlı dizi ile oyunculuk kariyerinde adını duyurmayı başaran ünlü oyuncu Cemre Baysel öncesinde Payitaht Abdülhamit, Elimi Bırakma, Sol Yanım gibi ünlü yapımlarda rol almıştı.

Dizi aşkı gerçek olmuştu

Daha sonra Aytaç Şaşmaz ile başrol paylaştığı Baht Oyunu dizisi ile de ekranların sevilen yüzü olmayı başaran ünlü oyuncu yaz dizilerinde eğlenceli ve sevimli rolleriyle büyük beğeni topluyor.

Şimdilerde Senden Daha Güzel dizisinde Efsun karakterine hayat veren Baysel, Baht Oyunu dizisinde başrol paylaştığı arkadaşı Aytaç Şaşmaz'la aşk yaşamaya başlayınca uzunca bir süre magazin dünyasında gündem olmuştu.

Annesini görenlerin dilli tutuldu

Sosyal medyayı sık kullanan ünlülerden biri olan ünlü oyuncu Cemre Baysel bu defa annesi ile paylaştığı bir fotoğraf yüzünden gündem oldu. Geçtiğimiz akşam İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan ünlü oyuncunun annesi Fatoş Baysel'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ünlü oyuncu İnstagram hesabından annesiyle birlikte çekildiği bir pozunu "Canım annem. Canım dostlarım, küçük kız kardeşlerini yine yalnız bırakmadılar. İyi ki varsınız." notuyla takipçileriyle paylaştı.

Abisiyle olan pozuda gündem olmuştu

Daha önce abisi ile bir pozunu paylaşan ve benzerliğiyle şaşırtan ünlü oyuncunun paylaştığı fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Anne Fatoş Baysel ve Cemre Baysel'in benzerliğini gören takipçiler "Annen ablan gibi duruyor", "Tıpatıp aynısınız" yorumları yaptı.