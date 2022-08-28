Sevilen Spiker Ece Üner'in o tarzı yok artık dedirtecek türden! Ece Üner'i böyle ilk kez göreceksiniz

Show TV haber eski spikeri Ece Üner yeni tarzıyla herkesi şaşırttı. Ünlü sunucunun sosyal medya paylaşımındaki giydiği kıyafetler sosyal medyada gündem oldu.

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7 yıldır çalıştığı Show TV Ana Haber'den istifa eden ünlü gazeteci spiker ve sunucu Ece Üner Kanal D ile anlaşarak "Ece Üner ile Susma" adlı programda sunuculuk yapmaya başlamıştı.

Yeni programı reyting kurbanı oldu

Haber bülteni sunuculuğu yaparken sosyal medyada söylediği sözler ve sunduğu haberlerin kesitlerini paylaşılması ile bir dönem sürekli gündem olan ünlü spiker sosyal alemdeki popülerliğiyle televizyon aleminde ilerleyemedi. Üner'in programı reyting kurbanı oldu.

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve dinlendiğini söyleyen ünlü isim şimdilerde konuşmacı olarak konferanslarda yer alıyor. Sunuculuk yaptığı süre boyunca takım elbiselerle görmeye alışkın olduğumuz ünlü spiker şimdilerde yepyeni ve sıra dışı tarzıyla herkesi şaşırtıyor.

Tarzıyla hayranlarının ağzını açık bıraktı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ece Üner İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafında siyah polis gözlükleri ve e-girl tarzıyla hayranları şoka uğrattı. Üner'in yeni imajı çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Sosyal medyada Üner'i takip eden hayranları Üner'in fotoğrafına "Çok havalı olmuş", "Bu tarz çok yakışmış" yorumları yaptı.

Ece Üner kimdir?

21 temmuz 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ece Üner CNN Türk'ün genel müdürü Dinç Üner'in kızıdır. Koç lisesi, Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümü mezunudur. 2003 Irak Savaşı sırasında NTV Haber Merkezi'nde çeviri ve haberler yaparak gazetecilik kariyerine başlayan ünlü isim 4 yıl NTV muhabiri olarak diplomasi ve ekonomi alanlarında yoğunlaştı. Birçok devlet adamıyla özel röportaj yapan Üner 2014 yılından 2021 yılına kadar Show TV Ana haber bülteninin spikerliğini yapmıştır.