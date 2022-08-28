Bu burçlar kadar hazır cevaplısı yok! İşte anında lafı gediğine koyan burçlar

Bazı burçlra mensup insanlar vardır ki kavgaya giderken ilk onları ararsınız. Kimsenin sözlü bile tartışmaya girmek istemeyeceği, hemen herkesi laflarıyla susturabilen ve kimseden kafını esirgemeyen burçlar... Bu burçlarla laf dalaşına girerseniz sizi yerle bir edebilirler, aman dikkat! Pratik zekaları sayesinde hazır cevaplılığıyla nam salmış burçlar...

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Bazı burcun insanlarına bir kelime söylersiniz ve size yüz kelimeyle karşılık verirler. Laf ettiğinize edeceğinize sizi pişman ederler. En iyisi bu kişilere hiç bulaşmamak... Size uyuz olduklarında kafayı takan ve sizi rezil edene kadar uğraşan burçlar hangileri? Hangi burçların ağzı iyi laf yapar? En iyi hangi burçlar sözlü münakaşada karşı tarafı laflarıyla susturabilir? İşte o herkesin tartışmaktan çekindiği hazır cevap 3 burç...

Başak burcu

Bilen bilir ki başak burcu insanlarını kızdırmak hiç iyi neticeler doğurmaz. Onlara söyleyeceğiniz herhangi ters bir sözde eğer size uyuz oldularsa eyvah halinize... Kafayı taktığı kişiyi rezil etmeden ortamı terk etmeyen başakların diline düşerseniz yerin dibine girmeye hazır olun. Tartışırken vereceğiniz her karşılığa anında öyle cevaplar verirler ki aklınız durur. Pratik ve ince zekası sayesinde sizi susturabilecek cevapları anında vermek onun için çok kolaydır. Eğer başak burcu bir arkadaşa sahipseniz ve sizi seviyorsa çok şanslısınız. Ne olursa olsun sizin için de insanları laflarıyla adeta dövecektir.

Aslan burcu

Aslan burcu insanları genelde enerjik ve neşeli kişiliğiyle bilinir, tanınır. Girdiği her ortamı neşelendirmeye adeta yemin etmiş olan aslanlar için, birilerine ya da bir şeylere laf yetiştirmek hiç de zor değil. Onun hoşuna gitmeyecek sözler ya da tavırlar sergilediğiniz anda hiç beklemeden sizi direkt dumur edebilir. Öyle şeyler söyler ki meye uğradığınızı şaşırırsınız. Hiçbir sözle onun üstesinden gelemezsiniz çünkü hazır cevaplı oluşu sayesinde ne söylerseniz söyleyin sizi daha da dibe batıracaktır. Ayrıca aslan burçları, ağılarının iyi laf yapmasından dolayı çok iyi pazarlık yapabilirler

Akrep burcu

Akrep burcu insanları genelde zaten çok konuşmayı sevmezler ama bazı durumlarda öyle karşılıklar verirler ki şok olur kalırsınız. Tek bir cümleyle sizi yerle bir edebilirler. Ciddiyetleriyle tanınan akrep burcu insanları laubalilikten de hiç hoşlanmaz. Laubali davrandığınızda veya yanlış bi şey söyleyeceğiniz zaman siz daha lafınızı bitirmen cevabı yapıştırırlar neye uğradığınızı şaşırırsınız. Eğer akrep burcu bir arkadaşa sahipseniz şanslısınız. Çünkü emin olun ki karşınızda olacağına yanınızda olmasını tercih edersiniz.