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Teşkilat dizisi duramadı o ünlü oyuncuyu da kadroya aldı! Şimdi aynı gündeki diziler düşünsün

Teşkilat dizisi duramadı o ünlü oyuncuyu da kadroya aldı! Şimdi aynı gündeki diziler düşünsün

TRT1 ekranlarının reyting rekortmen dizisi Teşkilat Çağlar Ertuğrul'un diziye veda etmesinin ardından yeni sezonda merak konusu olmuştu. Birçok yeni oyuncuyu kadrosuna alan dizinin oyuncu kadrosuna son katılan isim bomba etkisi yarattı.

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2021 yılında yayınlanmaya başlayan başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Deniz Baysal'ın paylaştığı TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat 48. bölümüyle mayıs ayında sezon finali yapmıştı.

Efsane isimler yeni sezona dahil olmuştu

Yeni sezonu heyecanla beklenen dizi başrol oyuncu Çağlar Ertuğrul'un yeni sezonda diziden ayrılması ile hayranlarını hem üzmüş hem kızdırmıştı. Dizinin birçok hayranı "Çağlar Ertuğrul olmazsa diziyi izlemeyiz" diyince dizinin oyuncu kadrosuna efsane isimler dahil edilmiş ve seyircilerin gönlü alınmıştı.

Ayrılık sebebini açıkladı

Çağlar Ertuğrul herkesin merak ettiği diziden ayrılık sebebini aylar sonra "Omzumdan, sağ avucumdan, sağ ayağımdan sakatlıklarım oldu. Kalıcı ve geri dönülmez hasarlara neden olacağı için böyle bir önlem alındı. Doktor bir yırtık başlangıcı olduğunu ve tedavi görülmezse sonrasında ameliyata kadar gideceği söylemişti ve doktor bu tarz aksiyon sahnelerine girmememi tavsiye etti. Sağ olsun yapımcılar ve senaristler de anlayışlı davrandılar." diyerek açıklamıştı.

Bakın o isim kimi canlandıracak...

Çağlar Ertuğrul'un ayrılık nedenini açıklaması üzerine yeni sezonda başrol oyuncusunun kim olacağı da dizinin hayranları tarafından merak konusu olmuştu. Dizinin başrolüne Survivor yarışmasının yıldız ismi Avatar Atakan'ın dahil olacağı iddia edilmişti.

Dizide yeni başrol 'Ömer' karakterine hayat verecek oyuncu daha belli olmazken yeni sezonda türk televizyonunun ünlü ismi usta aktör Levent Can'ın dizinin kadrosunda yer alması herkesi heyecanlandırdı. 

Son olarak diziye bomba bir ismin daha katılması heyecanları ikiye katladı. Diziye ünlü oyuncu Seren Deniz Yalçın dahil oldu. Yalçın dizide diplomatı canlandıracak Levent Can'ın gazetecilik yapan kızına hayat verecek. 

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