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Bodrum’da Muti ve Heijan rüzgarı esti: Turistler rap gecesine akın etti!

Bodrum’da Muti ve Heijan rüzgarı esti: Turistler rap gecesine akın etti!

Türk rapçi ve söz yazarı Heijan, gerçek ismiyle Doğan Tarda ile Muti yani Mücahit Doğan Bodrum’da hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Aynı gece Bodrum’da sahne alan Fransız rapçi Gradur performansıyla büyük beğeni topladı.

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Bodrum'da yaz sezonu hareketliliği devam ediyor. Önceki gece rapçi Heijan ve Muti, Gümbet Barlar Sokağı'nda sahne aldı. İkiliyi izlemek için binlerce kişi izdiham oluşturdu. Pasha'da sahne alan Heijan ve Muti için, binlerce hayranı saatler önceden mekanı doldurdu.

Yaklaşık 2 saat sahne alan sanatçı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen parçalarını seslendiren ikiliye hayranları da eşlik etti. Muti ve Heijan, Uzi ya da gerçek adıyla Utku Cihan Yalçınkaya ile birlikte bir şarkıda düet yaptı. Öte yandan, kentin uluslararası eğlence mekanlarından X Bar’da Wanani Gradi Mariadi, sahne adı Gradur olan Fransız rapçi sahne aldı. Binlerce yabancı turistin izlediği konserde Gradur, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

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