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Fenerbahçe'ye kötü haber: Alexander Sörloth'un yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe'ye kötü haber: Alexander Sörloth'un yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe'yle de adı anılan Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oluyor. Leipzig forması giyen Norveçli golcünün kiralık olarak Real Sociedad'a imza atması bekleniyor.

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Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Alexander Sörloth'tan Sarı-lacivertli kulübe kötü haber geldi. Norveçli golcü, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Real Sociedad'a geri dönüyor.

Alman basınından Bild'in haberine göre Leipzig, Real Sociedad ile Sörloth'un bir sezon daha kiralanması konusunda anlaşma sağladı. İki haftadır Leipzig'de kadroya giremeyen Sörloth bu sezon sonuna kadar Real Sociedad'da forma giyecek. Sörloth'un sevgilisi Lena Selnes de dün yaptığı paylaşımda Real Sociedad'ı etiketleyerek transferi doğruladı.

Sörloth'un ismi Fenerbahçe'nin yanı sıra Trabzonspor ve Galatasaray ile de anılmıştı.

26 yaşındaki futbolcu 2019/20 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor'da gösterdiği performansla Crystal Palace'tan Leipzig'e 20 milyon euro karşılığında Transfer olmuş, Bordo-mavili kulüp bu transferden 10 milyon euro kazanç elde etmişti.

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