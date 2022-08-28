BIST 3.146
DOLAR 18,16
EURO 18,10
ALTIN 1.015,90
HABER /  GÜNCEL

Dur ihtarına uymadı, saklandığı evdeki çocuğu rehin aldı!

ADANA'da bir kişi polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçıp bir eve saklandı. Bu sırada evin damındaki 14 yaşındaki bir çocuğu rehin alarak polise zor anlar yaşatan adam, yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından teslim oldu.

Abone ol

Olay, saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri, sokakta şüphelendiği Kadir O.’ya (39) ‘dur’ ihtarında bulundu. Kadir O. ihtara uymayıp, kaçmaya başladı.

Polisin takip ettiği Kadir O., sokaktaki 3 katlı bir binanın damına çıkıp, kapıyı kilitledi. Bu sırada Kadir O. belindeki tabancayı çıkarıp, damda oturan 14 yaşındaki S.A.'yı rehin aldı.

Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.


Polisin ikna etmeye çalıştığı Kadir O., yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından silahını bırakarak teslim oldu. Dama çıkan ekipler, Kadir O.’yu gözaltına alıp S.A.’yı kurtardı. Kadir O., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı! Cezası belli oldu
Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı! Cezası belli oldu
Çanakkale açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı
Çanakkale açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı
Dünyaca ünlü şarkıcı yeşil bikinisi ile kendini serin sulara bıraktı! Dua Lipa'nın o halleri yürek hoplattı
Dünyaca ünlü şarkıcı yeşil bikinisi ile kendini serin sulara bıraktı! Dua Lipa'nın o halleri yürek hoplattı
Kahramanmaraş'ta orman yangını: Hava ve karadan müdahale devam ediyor
Kahramanmaraş'ta orman yangını: Hava ve karadan müdahale devam ediyor
Fenerbahçe'ye kötü haber: Alexander Sörloth'un yeni adresi belli oldu!
Fenerbahçe'ye kötü haber: Alexander Sörloth'un yeni adresi belli oldu!
Mostafa Mohamed yıldızlaştı, Nantes rahat kazandı!
Mostafa Mohamed yıldızlaştı, Nantes rahat kazandı!
Sevilen Spiker Ece Üner'in o tarzı yok artık dedirtecek türden! Ece Üner'i böyle ilk kez göreceksiniz
Sevilen Spiker Ece Üner'in o tarzı yok artık dedirtecek türden! Ece Üner'i böyle ilk kez göreceksiniz
Avrupa'yı kış korkusu sardı: Enerjide kriz derinleşebilir!
Avrupa'yı kış korkusu sardı: Enerjide kriz derinleşebilir!
Bu burçlar kadar hazır cevaplısı yok! İşte anında lafı gediğine koyan burçlar
Bu burçlar kadar hazır cevaplısı yok! İşte anında lafı gediğine koyan burçlar
Bodrum’da Muti ve Heijan rüzgarı esti: Turistler rap gecesine akın etti!
Bodrum’da Muti ve Heijan rüzgarı esti: Turistler rap gecesine akın etti!