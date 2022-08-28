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Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı! Cezası belli oldu

Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı! Cezası belli oldu

Bayrampaşa Sağmalcılar mevkiinde ambulansa yol vermeden ilerleyen araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Para cezasının yanı sıra araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

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Bayrampaşa Sağmalcılar mevkiinde hızla ilerleyen bir araç sürücüsü, arkasından gelen ambulansa yol vermeyerek, yoluna devam etmişti. Araç sürücüsü, ambulansa yol vermediği gibi, kendisini geçmeye çalışan ambulansla birlikte hızlanmıştı.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı. Polis ekiplerinin idari para cezası uyguladığı araç sürücüsü hakkında, adli işlem başlatıldı.

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