Dünyaca ünlü şarkıcı yeşil bikinisi ile kendini serin sulara bıraktı! Dua Lipa'nın o halleri yürek hoplattı

Geçtiğimiz günlerde 27 yaşına basan güzelliği ve sesiyle herkesi büyüleyen ünlü şarkıcı Dua Lipa arkadaşlarıyla tatile çıktı. Denizin sularında eğlenceli anlar geçiren star isim yeşil bikinisiyle herkesi büyüledi.

Abone ol

Uzun süredir konser maratonundan çıkamayan dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa geçtiğimiz günlerde 27 yaşına ayak basmıştı. Benzersiz tarzıyla ve güzelliğiyle herkesi büyüleyen ünlü isim turne yorgunluğunu tatile çıkarak atmaya çalışıyor.

Kendi stiliniyle dikkat çekiyor

Yakın arkadaşlarıyla birlikte İbiza'ya tatile giden Dua Lipa podyumda görülen eski kıyafetleri kendi stiline göre kombinleyerek kendi stilini oluşturmasıyla dikkat çekiyordu. Ünlü şarkıcının tatilde giydiği kesik detaylı mayoda her kıyafeti gibi dikkatleri üzerine çekti.

Mayosu sosyal medyada olay oldu

Aslen Arnavut asıllı olan güzel şarkıcı denizin, tatilin ve güneşin tadını çıkartırken arkadaşlarıyla deniz yatağının üstünde geçirdiği eğlenceli dakikaları kameralara yansıdı.

Arkadaşlarıyla yatta görüntülenen tüm gün denize giren Lipa görüntüsüyle ve rahatlığıyla hayranlarını etkiledi. Star isim Chopova Lowena marka kırmızı ve mor tasarım baskılı ve boyundan askılı, limon yeşili oyuk bir mayo giydi. O fotoğrafları sosyal medyada olay yarattı!

Dua Lipa kimdir?

22 ağustos 1995 tarihinde İngiltere'de doğan Dua Lipa Arnavut asıllıdır. Çocukken ailesiyle tekrardan Kosova'ya dönen ünlü şarkıcı 15 yaşına gelince tekrardan Londra'ya gitmiştir. 2015 yılında küçüklüğünden beri ilgili olduğu müzik kariyerine adım atarak ilk single'ı olan "New Love"ı yayımladı. Ünlü şarkıcı şarkıcılık kariyerine devam etmektedir.