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Ece Erken vefat eden eşi hakkına yapılan yorumlara daha fazla dayanamadı! "Kocanın ruhunu..."

Ece Erken vefat eden eşi hakkına yapılan yorumlara daha fazla dayanamadı! "Kocanın ruhunu..."

Ünlü oyuncu ve sunucu Ece Erken geçtiğimiz aylarda silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında yapılan yorum karşısında hayrete düştü. Suskunluğunuz o yoruma bozdu.

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Geçtiğimiz ocak ayında Beşiktaş'ın eski yöneticisi, eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu Yeşilköy'de ortağı olduğu restoranda silahlı saldırı sonucu kaybeden, eşinin ölümüyle yıkılan ünlü oyuncu ve sunucu Ece Erken uzun süredir kendisini toparlamaya çalışıyordu.

Tehdit edilmişti

Eşinin vefatı sonrası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi ile sorunlar yaşayan Erken, eski kayınbiraderi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini iddia etmiş ve mesajları sosyal medya hesabından yayınlamıştı. 

Kısa bir süre sonra ise vefat eden eşinin mallarını reddi miras yapmasına rağmen adı miras kavgalarına karışınca Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi ve abisi ile tekrardan kavga etmişti.

"Asıl mal kaçıran..."

Benan Kocadereli, Celal Mahmutyazıcıoğlu'nu savunarak konuştuğu bir programda "Her şey benim bilgim dahilinde. Mal kaçırma yok. Mal kaçırma değil onun adı her şey Naz ve Eda'nın. Asıl mal kaçıran başka birisi" demişti.

Bütün bu olayların üzerine geçtiğimiz haftalarda eşinin öldürülmesi davasında ilk duruşmaya katılan Erken katilin o anları anlatması üzerine fenalaşarak bayılmış ve kafasını yere çarpmıştı.

Neye uğradığını şaşırdı!

Sosyal medyayı sık kullanan ve paylaşım yapan ünlü ismin İzmir tatilinden paylaştığı bir fotoğrafa yapılan yorum herkesi şok etti. Neye uğradığını şaşıran Ece Erken yapılan yoruma karşı sinirlenerek tepki gösterdi.

bir sosyal medya kullanıcı Erken'in İnstagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına medyum olduğu iddia edilen bir takipçisi "Ece kocanın ruhunu çağırdım, geldi. Ece'nin yeri burada ayrılmış. 2023'te yanımda dedi" yorumunda bulundu.

Yorum karşısında tüyleri ürperen Erken yorumu cevapsız bırakmayarak "Nasıl bir ruh hastasısınız siz acaba? Nasıl kötü... Nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsunuz?" cevabını vererek sinirlendiğini belli etti.

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