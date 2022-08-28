BIST 3.146
DOLAR 18,18
EURO 18,09
ALTIN 1.014,16
HABER /  GÜNCEL

Kahramanmaraş’taki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Kahramanmaraş’taki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Kısıklı mevkiinde bugün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesine bağlı Kısıklı mevkiinde bugün öğlen saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Kahramanmaraş İl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın ilk müdahale ekiplerinin yanı sıra Osmaniye, Adana, Hatay ve Mersin’den takviye gelen ekipler gün boyu 25 arazöz ve 300 personel ile karadan, 7 yangın söndürme helikopteri ile 5 yangın söndürme uçağı da havadan müdahale etti.

Havanın kararması ile birlikte bölgeye gece görüş ve uçuş sistemi olan 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Gece görüş sistemi aktif olan helikopterler müdahaleye havadan devam etti. Yangın kısmen kontrol altına alındı. 

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Tüfekle alkolik avına çıktı, dehşet saçtı: O anlar kameralara yansıdı!
Tüfekle alkolik avına çıktı, dehşet saçtı: O anlar kameralara yansıdı!
SPK'dan Mine Tozlu Sineren hakkında suç duyurusu!
SPK'dan Mine Tozlu Sineren hakkında suç duyurusu!
Cristiano Ronaldo için flaş iddia! İkna oldu yeni takımına gidiyor
Cristiano Ronaldo için flaş iddia! İkna oldu yeni takımına gidiyor
Komşu günlerdir alevlerle mücadele ediyor: Türkiye’den uçak desteği!
Komşu günlerdir alevlerle mücadele ediyor: Türkiye’den uçak desteği!
Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı! Cezası belli oldu
Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı! Cezası belli oldu
Çanakkale açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı
Çanakkale açıklarında karaya oturan gemi kurtarıldı
EPDK'dan sert cevap: "Fatih Altaylı'nın ne hakkıdır ne de haddidir"
EPDK'dan sert cevap: "Fatih Altaylı'nın ne hakkıdır ne de haddidir"
Dünyaca ünlü şarkıcı yeşil bikinisi ile kendini serin sulara bıraktı! Dua Lipa'nın o halleri yürek hoplattı
Dünyaca ünlü şarkıcı yeşil bikinisi ile kendini serin sulara bıraktı! Dua Lipa'nın o halleri yürek hoplattı
Ece Erken vefat eden eşi hakkına yapılan yorumlara daha fazla dayanamadı! "Kocanın ruhunu..."
Ece Erken vefat eden eşi hakkına yapılan yorumlara daha fazla dayanamadı! "Kocanın ruhunu..."
Fenerbahçe'ye kötü haber: Alexander Sörloth'un yeni adresi belli oldu!
Fenerbahçe'ye kötü haber: Alexander Sörloth'un yeni adresi belli oldu!