BIST 3.146
DOLAR 18,18
EURO 18,04
ALTIN 1.008,16
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da sahile vurdu! Gören inanamadı hemen ihbar etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Samsun'da sahile vurdu! Gören inanamadı hemen ihbar etti

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sahile iskelet vurdu. Bir insana ait olduğu değerlendirilen ve tabuta konulan iskelet parçasının Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

Abone ol

 Samsun'un Çarşamba ilçesinde sahile iskelet vurdu.

Çaltı Mahallesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar sahilde kafatası fark etti.

Durumun jandarmaya haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri inceleme yaptı. Bir insana ait olduğu değerlendirilen iskelet parçası tabuta konuldu.

Bulunan iskeletin Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump'a anket şoku! Cumhuriyetçilerin yüzde 59'u görmek istemiyor
Trump'a anket şoku! Cumhuriyetçilerin yüzde 59'u görmek istemiyor
ABD-Çin krizi büyüyor! Tayvan Boğazı'ndan geçtiler: Çin teyakkuz durumuna geçti
ABD-Çin krizi büyüyor! Tayvan Boğazı'ndan geçtiler: Çin teyakkuz durumuna geçti
Okan Buruk'tan transfer açıklaması: "En az 3 tane daha oyuncu katabilirsek..."
Okan Buruk'tan transfer açıklaması: "En az 3 tane daha oyuncu katabilirsek..."
ABD’ye eğitime gelen Hollandalı 3 komando vuruldu
ABD’ye eğitime gelen Hollandalı 3 komando vuruldu
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına müjde! Teşvik ödemeleri bugün belli olacak
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına müjde! Teşvik ödemeleri bugün belli olacak
Dev derbide kazanan yok! Akyazı'da gol sesi çıkmadı, puanlar paylaşıldı
Dev derbide kazanan yok! Akyazı'da gol sesi çıkmadı, puanlar paylaşıldı
Kahramanmaraş’taki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Kahramanmaraş’taki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
Tüfekle alkolik avına çıktı, dehşet saçtı: O anlar kameralara yansıdı!
Tüfekle alkolik avına çıktı, dehşet saçtı: O anlar kameralara yansıdı!
SPK'dan Mine Tozlu Sineren hakkında suç duyurusu!
SPK'dan Mine Tozlu Sineren hakkında suç duyurusu!
Kayserispor üç puanı üç golle aldı
Kayserispor üç puanı üç golle aldı