Okan Buruk'tan transfer açıklaması: "En az 3 tane daha oyuncu katabilirsek..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçının ardından, “Galibiyete yakın olan taraftık” dedi. Ayrıca transfer açıklaması yapan Buruk, "Kadromuzu daha güçlü hale getirmek istiyoruz. En az 3 tane daha oyuncu katabilirsek... Bunun için de uzun zamandır büyük bir çaba veriyoruz" diye konuştu.

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Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşılaştı. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Baştan sona üstün olan taraftık. Böyle bir maçta yakalanabilecek en net pozisyonları yakaladık ve bu yüzden berabere kaldık. Kaçırdığımız 2 puan için üzgünüz" dedi.

"Yeni oluşan bir takım için, bundan sonraki haftalarda bunun üstüne koyarak, inşallah daha çok gol pozisyonuna girerek ve daha çok gol atarak devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Buruk, "Kalecinin de hakkını vermek gerekiyor. Uğurcan oynamadı diye sevinebiliyorsunuz ama onun yerine gelen genç kaleci belki de onun yiyeceği golleri kurtarıyor. Futbolda böyle şeyler var" ifadelerini kullandı.

Transfer konusunda da konuşan Okan Buruk, "Farklı bir galibiyet lazım. Onun takımı daha çok kendine getireceğini düşünüyorum. Kadromuzu daha güçlü hale getirmek istiyoruz. En az 3 tane daha oyuncu katabilirsek... Bunun için de uzun zamandır büyük bir çaba veriyoruz" diye konuştu.