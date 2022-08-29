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Türkiye'den Pakistan'a yardım eli! Bakanlık açıkladı: Uçaklar ulaştı!

Türkiye'den Pakistan'a yardım eli! Bakanlık açıkladı: Uçaklar ulaştı!

MSB, insani yardım taşıyan uçakların Pakistan'a ulaştığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ''Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimiz için insani yardım malzemeleri taşıyan uçaklarımız Pakistan’a ulaştı'' denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sel felaketlerinde zarar gören Pakistan'a insani yardım malzemeleri taşıyan uçakların Pakistan’a ulaştığı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
''Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimiz için insani yardım malzemeleri taşıyan uçaklarımız Pakistan’a ulaştı. Bir kez daha hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.''

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