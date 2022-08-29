Türkiye'den Pakistan'a yardım eli! Bakanlık açıkladı: Uçaklar ulaştı!

MSB, insani yardım taşıyan uçakların Pakistan'a ulaştığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ''Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimiz için insani yardım malzemeleri taşıyan uçaklarımız Pakistan’a ulaştı'' denildi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sel felaketlerinde zarar gören Pakistan'a insani yardım malzemeleri taşıyan uçakların Pakistan’a ulaştığı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimiz için insani yardım malzemeleri taşıyan uçaklarımız Pakistan’a ulaştı. Bir kez daha hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.''