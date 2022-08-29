Abdullah Avcı: “Bir derbiye yakışan bir maç değildi”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçının ardından, “Bir derbiye yakışan, büyük takıma yakışan bir maç değildi” dedi.

Abone ol

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçı sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

"Kadromuzun %50'si bizimle beraber değildi." diyen Abdullah Avcı, " Derbi bugün iyi değildi, taktiksel de iyi değildi. Rakibin girdiği pozisyonlar daha netti. Kazanmak için her şeyi denedik ama kısır bir maç oldu. Tatmin etmeyen bir maç. Oyundan da derbiden de memnun değilim." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Sakatların bir an evvel geri dönmesi ve yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Transfer yapacağız, eksiklerimiz var. Giden oyuncular da olabilir. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha iyisini yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Genç kaleci Muhammet Taha Tepe'nin performansını değerlendiren Avcı, "Taha, karakter olarak çok düzgün ve gelişime açık bir oyuncu. Daha, maçta yapılan hataları doğru hamlelerle kapattı. Uğurcan'dan sonra burada olabileceği güvenini bize vermiş oldu Taha." şeklinde konuştu.