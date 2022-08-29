BIST 3.146
DOLAR 18,17
EURO 18,08
ALTIN 1.014,69
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Abdullah Avcı: “Bir derbiye yakışan bir maç değildi”

Abdullah Avcı: “Bir derbiye yakışan bir maç değildi”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçının ardından, “Bir derbiye yakışan, büyük takıma yakışan bir maç değildi” dedi.

Abone ol

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray maçı sonrası yayıncı kuruluşa konuştu.

"Kadromuzun %50'si bizimle beraber değildi." diyen Abdullah Avcı, " Derbi bugün iyi değildi, taktiksel de iyi değildi. Rakibin girdiği pozisyonlar daha netti. Kazanmak için her şeyi denedik ama kısır bir maç oldu. Tatmin etmeyen bir maç. Oyundan da derbiden de memnun değilim." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Sakatların bir an evvel geri dönmesi ve yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Transfer yapacağız, eksiklerimiz var. Giden oyuncular da olabilir. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha iyisini yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Genç kaleci Muhammet Taha Tepe'nin performansını değerlendiren Avcı, "Taha, karakter olarak çok düzgün ve gelişime açık bir oyuncu. Daha, maçta yapılan hataları doğru hamlelerle kapattı. Uğurcan'dan sonra burada olabileceği güvenini bize vermiş oldu Taha." şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk'tan transfer açıklaması: "En az 3 tane daha oyuncu katabilirsek..."
Okan Buruk'tan transfer açıklaması: "En az 3 tane daha oyuncu katabilirsek..."
ABD’ye eğitime gelen Hollandalı 3 komando vuruldu
ABD’ye eğitime gelen Hollandalı 3 komando vuruldu
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına müjde! Teşvik ödemeleri bugün belli olacak
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına müjde! Teşvik ödemeleri bugün belli olacak
Dev derbide kazanan yok! Akyazı'da gol sesi çıkmadı, puanlar paylaşıldı
Dev derbide kazanan yok! Akyazı'da gol sesi çıkmadı, puanlar paylaşıldı
Tüfekle alkolik avına çıktı, dehşet saçtı: O anlar kameralara yansıdı!
Tüfekle alkolik avına çıktı, dehşet saçtı: O anlar kameralara yansıdı!
SPK'dan Mine Tozlu Sineren hakkında suç duyurusu!
SPK'dan Mine Tozlu Sineren hakkında suç duyurusu!
Kayserispor üç puanı üç golle aldı
Kayserispor üç puanı üç golle aldı
Cristiano Ronaldo için flaş iddia! İkna oldu yeni takımına gidiyor
Cristiano Ronaldo için flaş iddia! İkna oldu yeni takımına gidiyor
Komşu günlerdir alevlerle mücadele ediyor: Türkiye’den uçak desteği!
Komşu günlerdir alevlerle mücadele ediyor: Türkiye’den uçak desteği!
Dur ihtarına uymadı, saklandığı evdeki çocuğu rehin aldı!
Dur ihtarına uymadı, saklandığı evdeki çocuğu rehin aldı!